Камбэк «Сити», стыдная ничья «ПСЖ» и провал «Милана». Главные события игрового дня в ЛЧ

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Результаты некоторых сильно удивили, а некоторые стали весьма закономерными. Самые яркие события игрового дня — в нашем дайджесте.

«ПСЖ» стыдно спасся в матче с «Ньюкаслом»

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 28.11.2023, 23:00 ПСЖ 1 Ньюкасл Юнайтед 1

Чемпион Франции опять испытал проблемы в игре с командой Эдди Хау. На этот раз не проиграли — точнее, почти это сделали, если бы не случайность. Уже в добавленное время мяч после касания Усмана Дембеле попал в корпус Тино Ливраменто, а оттуда — в локоть. Происходило всё в штрафной, так что судья после просмотра видеоповтора принял решение поставить пенальти, который забил Килиан Мбаппе. Учитывая разницу в классе и миллион нереализованных моментов, этот результат для «ПСЖ» вполне можно назвать стыдным.

«Милан» провалил игру с «Боруссией». Теперь не гарантирован даже плей-офф ЛЕ

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 28.11.2023, 23:00 Милан 1 Боруссия Д 3

Благодаря этому «Боруссия» после победы над «Миланом» (3:1) гарантировала себе плей-офф ЛЧ — в «группе смерти»! Команда Стефано Пиоли не создала больших проблем сопернику из Дортмунда — на 90 минут активного сопротивления итальянцев не хватило. А ведь они ещё и не забили пенальти в самом начале встречи. Теперь клубы из Италии и Англии в заключительном туре решат как минимум судьбу третьего места, а как максимум — второго. Но для последнего нужно, чтобы «Боруссия» выложилась с «ПСЖ» ради первой строчки.

«Сити» горел «Лейпцигу» 0:2. А потом вышли Холанд и Фоден и зарешали

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа G, 28.11.2023, 23:00 Манчестер Сити 3 РБ Лейпциг 2

Хосеп Гвардиола куражится: оставляет лидеров в запасе, позволяет резерву сыграть, даёт сопернику надежду. Луа Опенда этим даже воспользовался: оформил в первом тайме дубль и приблизил сенсацию. Но после перерыва вышли Эрлинг Холанд и Фил Фоден и показали класс: норвежец забил первый гол, а британец оформил 1+2, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь уж «Манчестер Сити» точно никто не догонит. Правда, и немцев тоже.

«Атлетико» оставил «Фейеноорд» без Лиги чемпионов

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа E, 28.11.2023, 23:00 Фейеноорд 1 Атлетико 3

Команда Диего Симеоне в этом сезоне ой как хороша: красиво играет, много забивает — в общем, совсем не похожа на себя. Теперь вот досрочно вышла в плей-офф ЛЧ и оставила без этого праздника «Фейеноорд», разобравшись с ним на выезде. Классный по исполнению гол забил Марио Эрмосо: мяч после его удара (или навеса на партнёра?) по невероятной траектории отправился за шиворот Юстину Бейло. Красиво! Однако судьба первого места в группе ещё не решена: «Лацио» и «Атлетико» сделают это в очном матче в заключительном туре.

«Барселона» оторвалась от «Порту» на безопасное расстояние

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа H, 28.11.2023, 23:00 Барселона 2 Порту 1

Каталонцы всё-таки победили «Порту» — 2:1. Надо признать, что это было нелегко и стало возможно только после гола Жоау Феликса во втором тайме. До последнего команда Сержиу Консейсау могла вырвать ничью, но постоянно чего-то не хватало. И теперь за это придётся поплатиться: в 6-м туре встретиться с «Шахтёром» и решить судьбу второго места в группе.