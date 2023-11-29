В футболе снова готовят масштабное изменение правил. Это вообще больше похоже на хоккей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на очередном заседании представил несколько идей по улучшению правил игры. Организация регулирует их с 1886 года, постоянно предлагая какие-то нововведения. Зачастую они совсем незаметные для массовой аудитории, но в этот раз предложения действительно масштабные. Чего стоит только удаление футболиста на 10 минут, так ещё и оранжевые карточки? Но и это ещё не всё.

В этот раз представители IFAB сконцентрировали внимание на двух проблемах, которые, по их мнению, очень выражены в последние время — поведение участников матча и необходимость повышения уважения к официальным лицам.

Поэтому первый предложенный пункт, который давно хотят закрепить официально — с судьями может общаться только капитан команды. Такая практика уже применяется в юношеских лигах Англии. Как и удаление с поля на 10 минут за споры с судьей.

В IFAB обеспокоены возросшей агрессией со стороны футболистов в адрес арбитров. По нынешним правилам судья может показать карточку, если два и более игрока окружают его с претензиями. Теперь рефери могут попасть под более серьёзную защиту.

IFAB ссылается на статистику — в прошлом сезоне за споры с арбитрами жёлтые карточки получили 88 футболистов. И это только в АПЛ. А проект «Sin Bin» (в переводе «корзина грехов», куда отправляют футболиста на 10 минут), по крайней мере на любительском уровне, помог сократить количество случаев несогласия с арбитром и последующих споров на 38%.

«Игроков не беспокоит то, что они получат желтую карточку за неуместные слова в сторону судей. Но это может иметь большое значение, если после этих слова они проведут часть матча за пределами поля. Различные заинтересованные стороны также проявляют большой интерес к идее, согласно которой только капитан может обращаться к судье. Игроков, которые приближаются с агрессией на судей, просто нельзя больше терпеть.



Существует большая проблема с удержанием рефери или мотивацией людей начать работу арбитрами. Они видят, что происходит. Чувствуют насилие в свою сторону и боятся нападений. Есть свидетельства судей, даже в юношеском футболе, о том, как они страдают от беспокойства перед матчами, не могут заснуть, потому что боятся подвергнуться насилию, как словесному, так и физическому», — сказал Лукас Бруд, исполнительный директор IFAB в интервью The Times.

Однако удаления могут быть не только за агрессию в отношении арбитров. The Telegraph утверждает, что IFAB дал принципиальное согласие на тестирование временных удалений (тоже на 10 минут) с поля игроков за грубые тактические фолы, которые не тянут на красную карточку, но и слишком серьёзны для жёлтой. В качестве примера показан случай фола Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020.

Тогда итальянец не позволил англичанину убежать от него по флангу, цинично схватив за футболку. Подразумевается, что такие фолы могут караться оранжевым карточками. А правило может появится в АПЛ уже в следующем сезоне.

Ещё несколько незначительных, но важных идей:

IFAB предлагает более серьёзно относиться к моментам, когда вратарь нарушает правило «шести секунд», но судьи игнорируют эти эпизоды.

Рекомендовано зафиксировать в правилах нахождение мяча во время исполнении пенальти. Теперь мяч должен быть расположен ровно в центре «точки», планируется запрет даже на его минимальное передвижение в сторону или вперёд.

Также IFAB хочет зафиксировать в правилах моменты с попаданием мяча в руку. Предложено удалять футболистов только в том случае, если футболист рукой лишил команду явной возможности забить. Но если мяч в руку попал не намеренно, удалений, по мнению экспертов, быть не должно. А правильное решение — жёлтая и пенальти.

Продолжение тестирования системы полуавтоматического определения офсайда. Она будет работать на клубном ЧМ. Судьи практически моментально будут получать информацию, если игрок находится вне игры больше, чем на 50 см.

В любом случае, пока это лишь идеи. А утверждены они могут быть только на ежегодном собрании IFAB 2 марта следующего года.