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29 ноября, источник: БЕЛТА

Минские динамовцы сыграли вничью в квалификации Юношеской лиги УЕФА

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» (U-19) не удержали победу над немецким «Майнцем» в первом матче 2-го квалификационного раунда Юношеской лиги УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Играя в гостях, подопечные Дмитрия Ленцевича вышли вперед на 13-й минуте после точного удара Трофима Мельниченко. В начале второй половины встречи Даниэль Гляйбер установил окончательный результат — 1:1. Повторный поединок за выход в плей-офф также состоится в Майнце 3 декабря. В первом раунде юношеская дружина минского «Динамо» одолела по сумме двух встреч сверстников из болгарского клуба «Лудогорец» — 0:1 и 2:0. Футболисты «Майнца» были сильнее словенского «Марибора» — 2:0 и 1:1.

В плей-офф Пути чемпионов стран уже пробились французский «Нант», нидерландский «Алкмар», сербский «Партизан» из Белграда, датский «Мидтьюлланн», швейцарский «Базель», греческий «Олимпиакос» из Пирея и словацкая «Жилина». Эти команды сыграют в стыковых встречах плей-офф с клубами, которые займут вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка «стыков» пройдет 19 декабря, а сами поединки состоятся зимой 2024 года — 6—7 февраля. Победители выйдут в ⅛ финала, где их будут ждать 8 победителей групп Пути Лиги чемпионов.

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