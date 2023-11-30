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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» похоронил свой же вратарь. Из-за трёх ошибок Онана шансов на плей-офф ЛЧ почти нет

«Галатасарай» совершил дикий камбэк и усложнил ситуацию в группе.

Галатасарай
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Видели первый матч между «МЮ» и «Галатасараем»? Прошло два месяца, но та игра будто и не заканчивалась. С первых минут продолжился тот же безбашенный футбол с кучей моментов. И темп здесь во многом задавали именно турки, у которых ярко выраженный крен в сторону атаки.

Фанаты «Галатасарая» встретили гостей надписью «welcome to hell» («добро пожаловать в ад» — с английского). И местная команда начала действовать достаточно агрессивно на поле, однако «МЮ» не только выстоял, но и открыл счёт. Причём снова отличился Гарначо, вышедший на левом фланге вместо Рашфорда. Аргентинец забил не так красиво, как на выходных, но тоже неплохо. Принял мяч правой ногой и пробил левой.

Ассист на Гарначо сделал Фернандеш. И он же спустя несколько минут забил второй мяч «МЮ». Португалец издали положил точно в ближнюю девятку. По идее её должен был контролировать вратарь, но с таким ударом было тяжело справиться.

Турки продолжили атаковать, допуская моменты у своих ворот. У «МЮ» неплохо смотрелся Шоу, который обильно подключался к атакам. На 29-й минуте «Галатасарай» всё-таки забил. Отличился прямым ударом со штрафного Зиеш, который ещё недавно выступал в Англии. Голкипер «МЮ» решил заранее прочитать удар соперника и дёрнулся в угол, который закрывала стенка, а марокканец пробил как раз в ту часть ворот, где изначально стоял Онана.

Новый тайм — новые голы. «МЮ» провёл атаку от вратаря низом: в четыре вертикальных паса прошли всё поле, и Ван-Биссака сделал прострел вдоль ворот, который замкнул Мактоминей. В эту секунду показалось, что «МЮ» при всех сложностях всё-таки сможет выйти из группы.

Однако результативные ошибки Онана на этом не закончились. Снова Зиеш исполнил штрафной, снова что-то непонятное сотворил голкипер «МЮ». Видимо, его смутил пробегавший мимо соперник, который не коснулся мяча, но в целом выглядело достаточно неуклюже. Онана не справился с ударом по центру ворот, отбив мяч себе за спину.

Кажется, хозяева поняли, что главное в этой игре — бить в створ. Артюркоглу вышел на замену и приложился с достаточно острого угла. А Онана пустил в ближний угол, хотя должен был справиться с таким ударом. К новичку «МЮ» уже возникало много претензий, но это был его худший матч. По крайней мере за английскую команду.

У «МЮ» были шансы вытащить этот сумасшедший матч: на 85-й минуте Фернандеш попал в штангу, а на 90-й Пельистри едва не затолкал мяч в ворота. И всё же «Галатасарай» отстоял ничью и имеет хорошие шансы на выход из группы. А у «МЮ» этих шансов почти не осталось.

Галатасарай
3:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
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