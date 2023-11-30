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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:15 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Арсенала» и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 30 ноября. Английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ пробились в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Арсенал
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче пятого тура группового этапа «Арсенал» дома со счетом 6:0 разгромил французский «Ланс» и обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы B с 12 очками. Вторым групповую стадию закончит ПСВ, который на своем поле одержал волевую победу над испанской «Севильей» (3:2). Клуб из Нидерландов набрал 8 очков и не опустится ниже второй строчки.

Ранее в плей-офф также пробились испанские «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Реал Сосьедад», германские «Бавария», «Боруссия» и «Лейпциг», итальянские «Интер» и «Лацио», английский «Манчестер Сити».

В других матчах игрового дня «Бавария» дома сыграла вничью с датским «Копенгагеном» (0:0), португальская «Брага» на своем поле разошлась миром с германским «Унионом» (1:1), «Реал» в родных стенах одолел итальянский «Наполи» (4:2).

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является «Реал», который завоевывал трофей 14 раз. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Манчестер Сити», одолевший в финале «Интер».

Арсенал
6:0
Первый тайм: 5:0
Ланс
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