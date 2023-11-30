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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Лютый камбэк «Интера» и сумасшествие в группе «Арсенала». Главные события дня в ЛЧ

А еще крах «Манчестер Юнайтед», шоу «Реала» с «Наполи» и другие матчи.

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Источник: Reuters

Групповой этап Лиги чемпионов близится к развязке. 29 ноября прошли заключительные матчи предпоследнего, 5-го тура. Рассказываем, что интересного случилось в этот игровой день.

«Манчестер Юнайтед» из-за вратаря практически лишился шансов на плей-офф

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Команда Эрика тен Хага за четыре тура набрала лишь три очка, поэтому в выездном матче с «Галатасараем» нужно было непременно побеждать. Вместо этого «МЮ» устроил себе приключения. Забили два уже к 18-й минуте, вели со счётом 3:1 во втором тайме и всё равно упустили три очка.

Главный виновник этого ужаса — Андре Онана. Вратаря и так критикуют в этом сезоне, а здесь он проявил себя в худшем плане. Особенно ужасен второй гол «Галатасарая». Кажется, даже сам камерунец не объяснит, почему не справился с ударом Хакима Зиеша. Если это вообще был удар, а не подача.

В итоге ничья — 3:3. И положение у «МЮ» просто катастрофическое. Выйти в плей-офф Лиги чемпионов получится, только если сойдутся два фактора: победа над «Баварией» и ничья «Галатасарая» с «Копенгагеном» в последнем туре. Вероятность такого расклада, как вы понимаете, невысока.

«Бавария» и «Копенгаген» теоретически могли оставить «МЮ» без Лиги чемпионов, но отложили вопрос на будущее. Неожиданная нулевая ничья в Мюнхене!

Эпичное поражение «Севильи» и разносная победа «Арсенала»

В группе B тоже было весело. «Севилья» дома рубилась с ПСВ и, как казалось, шла к первой победе в этом евросезоне. В середине первого тайма забил Серхио Рамос — уже знаково!

В начале второго тайма «Севилья» ещё и забила второй. Что могло пойти не так? Всё же пошло. Просто смотрите на хронологию:

  • 66-я минута: Лукас Окампос получает вторую жёлтую за три минуты и оставляет «Севилью» в меньшинстве;
  • 68-я минута: ПСВ отыгрывает один мяч;
  • 81-я минута: ПСВ сравнивает счёт;
  • 90+2-я минута: ПСВ выходит вперёд;
  • 90+8-я минута: «Севилья» остаётся вдевятером после прямой красной Фернандо.

ПСВ теперь несётся в плей-офф вслед за «Арсеналом».

Кстати, об «Арсенале». Команда Микеля Артеты покуражилась против «Ланса». 6:0, причём четыре гола удалось забить к 27-й минуте. Последний мяч на счету Жоржиньо, который выпросил право пробить пенальти у Мартина Эдегора и даже отказался от фирменного исполнения с прыжком.

Источник: Reuters

Вау-камбэк «Интера». И выход Захаряна в параллельном матче

Перемещаемся в группу D. «Бенфика» полностью проваливает евросезон, но в первом тайме с «Интером» умудрилась забить три! Причём хет-трик оформил 30-летний Жоау Мариу, чемпион Европы 2016 года и бывший футболист «Локомотива». Правда, объяснение такому раскладу тоже есть: «Интер» вышел практически вторым составом.

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Зато после перерыва всё резко перевернулось. «Интеру» хватило 21 минуты, чтобы сравнять счёт. Третий гол забил Алексис Санчес — достойный ответ на подвиг Мариу. Вдобавок «Бенфика» осталась в меньшинстве на 84-й минуте: Антониу Силва неудачно подкатился под Николо Бареллу и чуть не оторвал тому голеностоп.

А в параллельном матче Арсен Захарян внезапно получил место в стартовом составе и остался на поле вплоть до финального свистка. Правда, именно против «Ред Булл Зальцбург» его «Реал Сосьедад» умудрился сыграть нулевую ничью.

«Реал» и «Наполи» устроили шоу

А вы ждали чего-то другого? Команды начали отжигать сразу: на девятой минуте забил Джованни Симеоне. Это сын Диего, главного тренера «Атлетико», то есть принципиального соперника «Реала». Очень даже символично. «Реал» забил ответный гол спустя всего две минуты, а ещё спустя 11 минут вышел вперёд. Угадайте с одного раза, кто забил. Правильно, Джуд Беллингем.

«Наполи» сравнял счёт в начале второго тайма, но только ради того, чтобы Мадрид включил фирменную магию на последних минутах. Сначала забил 19-летний аргентинец Николас Пас (38 минут в этом сезоне ЛЧ), а потом соперника добил Хоселу.

Тут интересны два момента. Первый: ассист в чистейшем стиле Зинедина Зидана выдал Беллингем. Второй: Хоселу, несмотря на гол, пошёл извиняться перед болельщиками, потому что до этого на протяжении всего матча нещадно порол моменты. Но забил же!

В параллельном матче «Брага» сыграла вничью с «Унионом». Кажется, единственное объяснение такому результату — удаление в составе португальцев уже на 30-й минуте.

Автор: Михаил Рождественский

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