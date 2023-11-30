Не забитый пенальти и удаление: как «Астана» сыграла в Лиге конференций

Источник: Tengrinews/Турар Казангапов

Встреча пятого тура прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Габриел Видович (48-я минута) и Такуро Канэко (79-я).

При этом хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича на 72-й минуте.

Стоит отметить, что астанчане неплохо провели первый тайм и даже могли первыми добиться успеха, но Дембо Дарбо не реализовал пенальти на 12-й минуте, пробив как-то бесхитростно, что позволило Даниелу Загорацу парировать его удар. Были и другие возможности у команды Григория Бабаяна, но она ими не воспользовалась. А после перерыва сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе».

Благодаря этому успеху динамовцы набрали шесть очков и поднялись с последнего, четвертого места на второе в квартете С, астанчане, имея в активе четыре очка, расположились на третьей строчке.