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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Не забитый пенальти и удаление: как «Астана» сыграла в Лиге конференций

«Астана» проиграла важный матч загребскому «Динамо» в рамках группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Астана
Динамо ЗЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Tengrinews/Турар Казангапов

Встреча пятого тура прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Габриел Видович (48-я минута) и Такуро Канэко (79-я).

При этом хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича на 72-й минуте.

Стоит отметить, что астанчане неплохо провели первый тайм и даже могли первыми добиться успеха, но Дембо Дарбо не реализовал пенальти на 12-й минуте, пробив как-то бесхитростно, что позволило Даниелу Загорацу парировать его удар. Были и другие возможности у команды Григория Бабаяна, но она ими не воспользовалась. А после перерыва сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе».

Благодаря этому успеху динамовцы набрали шесть очков и поднялись с последнего, четвертого места на второе в квартете С, астанчане, имея в активе четыре очка, расположились на третьей строчке.

Следующую игру «Астана» проведет на выезде с «Викторией» (Пльзень) 14 декабря.

Астана
0:2
Первый тайм: 0:0
Динамо З
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