Тренер «Динамо» назвал ключевой момент в победном матче с «Астаной»

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Матч, прошедший на «Астана Арене», завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. На 48-й минуте хорватский клуб забил первый гол благодаря усилиям Габриэля Видовича, а на 79-й Такуро Канэко оформил второй, установив окончательный результат на табло.

При этом на 12-й минуте игры нападающий «Астаны» Дембо Дарбо не реализовал пенальти, а на 73-й хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Душана Йованчича.

«Мы играли не очень хорошо в самом начале, затем был назначен пенальти в наши ворота, но благо, что Загорац спас нас. Затем нам стало легче. Нам не все удавалось в первом тайме, в перерыве мы это обсудили. Второй тайм мы сыграли лучше, сразу забили гол. Нам сразу же стало легче», — заключил тренер гостей.