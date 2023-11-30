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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Динамо» назвал ключевой момент в победном матче с «Астаной»

Наставник загребского «Динамо» Сергей Якирович остался доволен победой своей команды над «Астаной». Гостевая встреча состоялась в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Астана
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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Матч, прошедший на «Астана Арене», завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. На 48-й минуте хорватский клуб забил первый гол благодаря усилиям Габриэля Видовича, а на 79-й Такуро Канэко оформил второй, установив окончательный результат на табло.

При этом на 12-й минуте игры нападающий «Астаны» Дембо Дарбо не реализовал пенальти, а на 73-й хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Душана Йованчича.

«Мы играли не очень хорошо в самом начале, затем был назначен пенальти в наши ворота, но благо, что Загорац спас нас. Затем нам стало легче. Нам не все удавалось в первом тайме, в перерыве мы это обсудили. Второй тайм мы сыграли лучше, сразу забили гол. Нам сразу же стало легче», — заключил тренер гостей.

Таким образом «Астана» проиграла «Динамо» в шестой раз в истории и четвертый раз в 2023 году. Столичные ни разу не сыграли с этим соперником даже вничью.

Астана
0:2
Первый тайм: 0:0
Динамо З
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