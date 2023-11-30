«Виктория» спасла «Астану» от досрочного вылета из еврокубков

Источник: ФК "Виктория"

Матч, состоявшийся в Косове, завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте оформил вышедший на замену полузащитник Павел Шульц.

Благодаря этому результату казахстанская «Астана» все еще имеет теоретические шансы на выход из группы. Теперь ей нужно побеждать на выезде «Викторию», досрочно вышедшую в ⅛ финала турнира, а также ждать победы «Балкани» над «Динамо» в Загребе. Все эти матчи пройдут в четверг, 14 декабря.

Отметим, что на счету «Виктории» 15 очков из 15 возможных. Чешский клуб выиграл четыре из пяти матчей со счетом 1:0, и только «Астане» удалось взломать их оборону. Что касается «Балкани», то клуб из Косова остался на последнем месте в турнирной таблице с четырьмя баллами. «Астана» опережает конкурентов за счет лучшей статистики в личных встречах.