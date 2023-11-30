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23:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вест Хэм» стал очередным участником плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм» победил сербскую команду «Бачка-Топола» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Бачка-Топола
Вест ХэмЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы A, которая прошла в городе Бачка-Топола, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол чеха Томаша Соучека на 89-й минуте.

Лондонский клуб гарантировал себе участие в играх за выход в ⅛ финала Лиги Европы, которые пройдут в феврале. При этом в матче шестого тура группового этапа «Вест Хэм» дома поспорит с немецким «Фрайбургом», имеющим столько же очков, за прямое попадание в ⅛ финала.

В параллельном матче квартета «Фрайбург» дома разгромил греческий «Олимпиакос» со счетом 5:0 благодаря хет-трику и голевой передаче Михаэля Грегорича.

Результаты других матчей:

  • «АЕК» (Греция) — «Брайтон» (Англия) — 0:1;
  • «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Ренн» (Франция) — 0:3;
  • «Спарта» (Чехия) — «Бетис» (Испания) — 1:0;

Бачка-Топола
0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм
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