«Вест Хэм» стал очередным участником плей-офф Лиги Европы

Встреча группы A, которая прошла в городе Бачка-Топола, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол чеха Томаша Соучека на 89-й минуте.

Лондонский клуб гарантировал себе участие в играх за выход в ⅛ финала Лиги Европы, которые пройдут в феврале. При этом в матче шестого тура группового этапа «Вест Хэм» дома поспорит с немецким «Фрайбургом», имеющим столько же очков, за прямое попадание в ⅛ финала.