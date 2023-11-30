«Вест Хэм» стал очередным участником плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм» победил сербскую команду «Бачка-Топола» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм» победил сербскую команду «Бачка-Топола» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы A, которая прошла в городе Бачка-Топола, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол чеха Томаша Соучека на 89-й минуте.
Лондонский клуб гарантировал себе участие в играх за выход в ⅛ финала Лиги Европы, которые пройдут в феврале. При этом в матче шестого тура группового этапа «Вест Хэм» дома поспорит с немецким «Фрайбургом», имеющим столько же очков, за прямое попадание в ⅛ финала.
В параллельном матче квартета «Фрайбург» дома разгромил греческий «Олимпиакос» со счетом 5:0 благодаря хет-трику и голевой передаче Михаэля Грегорича.
Результаты других матчей: