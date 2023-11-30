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23:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» с Миранчуком вышла в ⅛ финала Лиги Европы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с португальским «Спортингом» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу.

Аталанта
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Источник: Reuters

Встреча группы D, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джанлука Скамакка (23-я минута). У гостей мяч забил Маркус Эдвардс (56). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 69-й минуте и не отметился результативными действиями.

В другом матче группы австрийский «Штурм» дома уступил польскому «Ракуву» — 0:1.

«Аталанта» (11 очков) заняла первое место в группе и вышла в ⅛ финала Лиги Европы. «Спортинг» (8) пробился в стыковые матчи за выход в ⅛ финала турнира. «Штурм» (4) и «Ракув» (4) продолжают борьбу за третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги конференций.

В заключительном туре «Аталанта» 14 декабря сыграет на выезде с «Ракувом», а «Спортинг» в этот же день примет «Штурм».

Аталанта
1:1
Первый тайм: 1:0
Спортинг
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