«Аталанта» с Миранчуком вышла в ⅛ финала Лиги Европы

Встреча группы D, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джанлука Скамакка (23-я минута). У гостей мяч забил Маркус Эдвардс (56). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 69-й минуте и не отметился результативными действиями.

В другом матче группы австрийский «Штурм» дома уступил польскому «Ракуву» — 0:1.

«Аталанта» (11 очков) заняла первое место в группе и вышла в ⅛ финала Лиги Европы. «Спортинг» (8) пробился в стыковые матчи за выход в ⅛ финала турнира. «Штурм» (4) и «Ракув» (4) продолжают борьбу за третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги конференций.