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23:45 (мск), источник: Vesti.kz

Сокрушительным разгромом завершился еврокубковый матч «Бешикташа» с участием Зайнутдинова

Турецкий «Бешикташ» потерпел сокрушительное поражение от бельгийского «Брюгге» у себя дома. Это случилось в рамках пятого тура групповой стадии Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
БрюггеЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Бешикташ"

Матч, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 0:5. Безответные голы в составе гостей на свой счет записали Каспер Нильсен (4'), Игорь Тьяго (14' и 46'), Рафаэль Онидика (50') и Андреас Сков Ольсен (70').

25-летний казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Бешикташа» и провел на поле все 90 минут. Это был его первый матч после перелома носа и последующей операции. Поэтому футболист играл в защитной маске.

После пяти сыгранных туров «Бешикташ» продолжает располагаться на последнем таблице в группе D, набрав всего один балл. Что касается «Брюгге», то у клуба уже 13 очков и первая строчка.

14 декабря «Бешикташ» сыграет в гостях со швейцарским «Лугано» в заключительном туре групповой стадии. Этот матч станет последним для команды Зайнутдинова в текущем еврокубковом сезоне. После него стамбульцы сосредоточатся исключительно на внутренних соревнованиях.

Бешикташ
0:5
Первый тайм: 0:2
Брюгге
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