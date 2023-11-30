Сокрушительным разгромом завершился еврокубковый матч «Бешикташа» с участием Зайнутдинова

Источник: ФК "Бешикташ"

Матч, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 0:5. Безответные голы в составе гостей на свой счет записали Каспер Нильсен (4'), Игорь Тьяго (14' и 46'), Рафаэль Онидика (50') и Андреас Сков Ольсен (70').

25-летний казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Бешикташа» и провел на поле все 90 минут. Это был его первый матч после перелома носа и последующей операции. Поэтому футболист играл в защитной маске.

После пяти сыгранных туров «Бешикташ» продолжает располагаться на последнем таблице в группе D, набрав всего один балл. Что касается «Брюгге», то у клуба уже 13 очков и первая строчка.