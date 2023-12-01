Греческий ПАОК вместе с Оздоевым пробился в ⅛ финала Лиги конференций
Команда заняла первое место в группе G.
Айнтрахт Ф
ПАОКЛига конференций: таблица и календарь
Команда заняла первое место в группе G.
ТАСС, 1 декабря. Греческий футбольный клуб ПАОК со счетом 2:1 обыграл германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Томаш Кендзёра (55-я минута) и Андрия Живкович (73). У проигравших отличился Омар Мармуш (58). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле 79 минут и не записал на свой счет результативных действий.
ПАОК набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы G. Греческий клуб начнет выступление в плей-офф Лиги конференций со стадии ⅛ финала.