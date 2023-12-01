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Футбол. Лига конференций. Все результаты
01:07 (мск), источник: ТАСС

Греческий ПАОК вместе с Оздоевым пробился в ⅛ финала Лиги конференций

Команда заняла первое место в группе G.

Айнтрахт Ф
ПАОКЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК ПАОК

ТАСС, 1 декабря. Греческий футбольный клуб ПАОК со счетом 2:1 обыграл германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Томаш Кендзёра (55-я минута) и Андрия Живкович (73). У проигравших отличился Омар Мармуш (58). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле 79 минут и не записал на свой счет результативных действий.

ПАОК набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы G. Греческий клуб начнет выступление в плей-офф Лиги конференций со стадии ⅛ финала.

Айнтрахт Ф
1:2
Первый тайм: 0:0
ПАОК
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