«Арис» с Кокориным в составе потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

«Арис» по итогам пяти туров набрал 4 очка и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Лидером группы C является испанский «Бетис» (9 очков), вторым идет «Рейнджерс» (8), третьей — чешская «Спарта» (7), с которой «Арису» предстоит сыграть на своем поле в заключительном туре групповой стадии 14 декабря. В первом круге «Арис» проиграл сопернику на выезде со счетом 2:3. Команда, которая займет третье место, сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.