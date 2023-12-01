«Арис» с Кокориным в составе потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Команда будет бороться за выход в плей-офф Лиги конференций.
Команда будет бороться за выход в плей-офф Лиги конференций.
ТАСС, 1 декабря. Кипрский «Арис» со счетом 1:1 сыграл вничью с шотландским футбольным клубом «Рейнджерс» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
В составе «Ариса» забитым мячом отметился Шави Бабика (12-я минута). У «Рейнджерс» гол забил Росс Маккосленд (82). Российский нападающий кипрской команды Александр Кокорин отдал результативную передачу.
«Арис» по итогам пяти туров набрал 4 очка и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Лидером группы C является испанский «Бетис» (9 очков), вторым идет «Рейнджерс» (8), третьей — чешская «Спарта» (7), с которой «Арису» предстоит сыграть на своем поле в заключительном туре групповой стадии 14 декабря. В первом круге «Арис» проиграл сопернику на выезде со счетом 2:3. Команда, которая займет третье место, сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.