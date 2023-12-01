«Ливерпуль» вышел в ⅛ финала Лиги Европы после разгрома ЛАСКа
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты английского «Ливерпуля» обыграли австрийский ЛАСК в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты английского «Ливерпуля» обыграли австрийский ЛАСК в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы E прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Луис Диас (12-я минута), Коди Гакпо (15, 90+2) и Мохамед Салах (51, с пенальти).
В параллельном матче французская «Тулуза» и бельгийский «Юнион» сыграли вничью со счетом 0:0.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы, набрав 12 очков. Английский клуб гарантировал себе выход в ⅛ финала Лиги Европы. ЛАСК с тремя очками располагается на последней, четвертой строчке. Второй идет «Тулуза» (8 очков), третьим — «Юнион» (5).
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