«Ливерпуль» вышел в ⅛ финала Лиги Европы после разгрома ЛАСКа

Встреча группы E прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Луис Диас (12-я минута), Коди Гакпо (15, 90+2) и Мохамед Салах (51, с пенальти).

В параллельном матче французская «Тулуза» и бельгийский «Юнион» сыграли вничью со счетом 0:0.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы, набрав 12 очков. Английский клуб гарантировал себе выход в ⅛ финала Лиги Европы. ЛАСК с тремя очками располагается на последней, четвертой строчке. Второй идет «Тулуза» (8 очков), третьим — «Юнион» (5).

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