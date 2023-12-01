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Футбол. Лига Европы. Все результаты
01:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» вышел в ⅛ финала Лиги Европы после разгрома ЛАСКа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты английского «Ливерпуля» обыграли австрийский ЛАСК в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Ливерпуль
ЛАСКЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы E прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Луис Диас (12-я минута), Коди Гакпо (15, 90+2) и Мохамед Салах (51, с пенальти).

В параллельном матче французская «Тулуза» и бельгийский «Юнион» сыграли вничью со счетом 0:0.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы, набрав 12 очков. Английский клуб гарантировал себе выход в ⅛ финала Лиги Европы. ЛАСК с тремя очками располагается на последней, четвертой строчке. Второй идет «Тулуза» (8 очков), третьим — «Юнион» (5).

Результаты других матчей дня:

  • «Вильярреал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 3:2;
  • «Марсель» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:3;
  • «Серветт» (Швейцария) — «Рома» (Италия) — 1:1;
  • «Шериф» (Молдавия) — «Славия» (Чехия) — 2:3.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 2:0
ЛАСК
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