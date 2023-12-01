Новый вынос от «Ливерпуля» и триллер «Марселя» с «Аяксом». Главные события дня в ЛЕ

Групповой этап Лиги Европы близится к концу. 30 ноября состоялись встречи 5-го тура. Рассказываем о самых ярких событиях и матчах игрового дня.

«Аталанта» с Миранчуком в составе гарантировала себе ⅛ финала Лиги Европы

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа D, 30.11.2023, 20:45 Аталанта 1 Спортинг 1

«Аталанта» уже гарантировала себе место в плей-офф Лиги Европы. Но в матче со «Спортингом» могла забронировать первую строчку, которая даёт проход в ⅛ финала. На своём поле в Бергамо «Аталанта» добыла ничью. На гол форварда сборной Италии Джанлуки Скамакки на 23-й минуте во втором тайме ответил вингер «Спортинга» Маркус Эдвардс.

Результат устроил обе команды. «Аталанта» гарантировала первую строчку, а португальцы — место в 1/16 финала. Отметим, что в прошедшем матче на поле появился российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук. За более чем 20 минут на поле он не отметился результативными действиями.

«Брайтон» пробился в плей-офф, АЕКу не помогли экс-легионеры РПЛ

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 30.11.2023, 20:45 АЕК 0 Брайтон 1

«Брайтон» впервые в истории попал в еврокубки. И сразу вышел в плей-офф! Команда Роберто Де Дзерби приехала в Грецию к АЕКу и одержала победу. Единственный гол во втором тайме с пенальти забил форвард Жоао Педро.

Победа гарантировала «Брайтону» минимум второе место в группе. АЕКу же не помогли экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер и экс-форвард «Спартака» Эсекьель Понсе. Греки уже не поборются за плей-офф Лиги Европы, но могут отобраться в Лигу конференций.

«Фрайбург» устроил разнос «Олимпиакосу» и прошёл дальше

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа A, 30.11.2023, 20:45 Фрайбург 5 Олимпиакос П 0

Неожиданный результат подарил матч в Германии. В первой встрече «Олимпиакоса» и «Фрайбурга» в Греции была упорная борьба — немцы выиграли со счётом 3:2. Но в ответном матче получился разгром. «Фрайбург» не оставил шансов грекам, забив пять безответных мячей. Команда Кристиана Штрайха обеспечила себе как минимум место в 1/16 финала. А «Олимпиакос» сыграет с ТСЦ за слот в плей-офф Лиги конференций.

«Ливерпуль» без проблем вышел в плей-офф. Клопп идёт за трофеем?

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа E, 30.11.2023, 23:00 Ливерпуль 4 ЛАСК 0

«Ливерпуль» в 5-м туре принимал дома австрийский ЛАСК. Не самый грозный соперник, хотя в первом матче команд «красные» даже уступали по ходу игры. Но на «Энфилде» сценарий не повторился. Уже к 15-й минуте благодаря усилиям Коди Гакпо и Луиса Диаса «Ливерпуль» вёл со счётом 2:0. Разгром продолжил во втором тайме Мохамед Салах, а Гакпо оформил дубль.

Команда Юргена Клоппа гарантировала себе место в ⅛ финала, выйдя с первого места. В 2016 году «Ливерпуль» под руководством немца играл в финале Лиги Европы, но уступил «Севилье». Заберёт ли Клопп трофей в этот раз?

Моуринью снова продвигается к финалу Лиги Европы. У Лукаку — очередной гол

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа G, 30.11.2023, 23:00 Серветт Ж 1 Рома 1

В прошлом сезоне «Рома» вышла в финал Лиги Европы, но уступила «Севилье». Сейчас команда Жозе Моуринью снова продвигается к трофею. В прошедшем туре римляне сыграли вничью в Швейцарии с «Серветтом». Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку забил четвёртый гол в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Итальянцы пробились в плей-офф турнира, но в какой раунд выйдут — ⅛ или 1/16 финала — станет известно после 6-го тура.

«Марсель» и «Аякс» выдали лучший матч дня

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 30.11.2023, 23:00 Марсель 4 Аякс 3

«Аякс» в нынешнем сезоне испытывает проблемы во всех турнирах. Но матчи с «Марселем» — отдельная история. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 3:3. А сейчас «Марсель» одержал победу — 4:3! Хотя бы за яркие эмоции стоит поблагодарить французов и нидерландцев. Интересно, что «Марсель» трижды вёл в счёте, а «Аякс» трижды отыгрывался. Но в итоге гол Обамеянга с пенальти на 90+3-й минуте принёс провансальцам победу.

«Марсель» по итогам матча обеспечил себе место в плей-офф, а амстердамцы лишились шансов на борьбу за Лигу Европы. Но «Аякс» ещё может попасть в следующий раунд Лиги конференций.

Кокорин остался без плей-офф Лиги Европы

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа C, 30.11.2023, 23:00 Рейнджерс 1 Арис Л 1

Кипрский «Арис» оставлял себе шансы на следующий раунд Лиги Европы в случае гостевой победы над «Рейнджерс». Но команде Алексея Шпилевского не удалось забрать три очка. Не помог даже голевой пас Александра Кокорина. Команды в итоге сыграли вничью — 1:1. «Арис» лишился шансов на плей-офф, но ещё может очутиться в Лиге конференций, а вот «Рейнджерс» поборются за следующий раунд в 6-м туре.

«Карабах» с Лунёвым чуть не испортил себе жизнь. Но спасся на 90+5-й минуте

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа H, 30.11.2023, 23:00 Мольде 2 Карабах 2

«Карабах» отправился в Норвегию на важнейший матч с «Мольде», занимая второе место в группе. Чтобы гарантировать себе путёвку в плей-офф, азербайджанская команда должна была побеждать. И первый тайм прошёл успешно для «Карабаха»: уже на 12-й минуте забил Жуниньо. Но на 82-й и 87-й минутах команда из Агдама дала слабину и пропустила дважды. Ситуация стала тяжёлой. «Мольде» обгонял «Карабах» в таблице и становился фаворитом на плей-офф. Но гостей на 90+5-й минуте спас Бахлул Мустафазаде, сравняв счёт.

Теперь у «Карабаха» и «Мольде» по семь очков, но азербайджанцы впереди благодаря победе (2:1) в первом матче. Для выхода в плей-офф агдамцам необходимо сыграть не хуже норвежцев. Кстати, в прошедшей встрече 90 минут за «Карабах» провёл российский голкипер Андрей Лунёв.