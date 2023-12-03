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17:29 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» завершило выступление в Юношеской лиге УЕФА

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» (U-19) завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Сегодня в повторном поединке 2-го квалификационного раунда динамовцы уступили сверстникам из немецкого «Майнца» со счетом 1:2. Начало игры прошло с преимуществом немецкой команды, а белорусы отвечали быстрыми контратаками. Счет был открыт на 32-й минуте встречи, когда Ноа Кляич первым успел к отскочившему от перекладины мячу. Через 10 минут Максим Будько воспользовался ошибкой вратаря соперников и сравнял результат. После перерыва счет долго не менялся, но буквально за несколько секунд до окончания компенсированного времени минчане прозевали фланговый проход капитана «Майнца» Даниэля Гляйбера, который забил победный гол.

В первой встрече, которая 29 ноября также проходила на поле немецкого клуба, была зафиксирована ничья — 1:1. На 13-й минуте Трофим Мельниченко вывел минчан вперед, а сразу после перерыва Даниэль Гляйбер сравнял счет. В первом раунде подопечные Дмитрия Ленцевича одолели по сумме двух встреч болгарский «Лудогорец» — 0:1 и 2:0. Футболисты «Майнца» были сильнее словенского «Марибора» — 2:0 и 1:1.

Ранее в плей-офф Пути чемпионов стран прошли французский «Нант», нидерландский «Алкмар», сербский «Партизан» из Белграда, датский «Мидтьюлланн», швейцарский «Базель», греческий «Олимпиакос» из Пирея и словацкая «Жилина». Эти команды сыграют в стыковых встречах плей-офф с клубами, которые займут вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка «стыков» пройдет 19 декабря, а сами поединки состоятся зимой 2024 года — 6—7 февраля. Победители выйдут в ⅛ финала, где их будут ждать 8 победителей групп Пути Лиги чемпионов.

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