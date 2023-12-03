Минское «Динамо» завершило выступление в Юношеской лиге УЕФА

Сегодня в повторном поединке 2-го квалификационного раунда динамовцы уступили сверстникам из немецкого «Майнца» со счетом 1:2. Начало игры прошло с преимуществом немецкой команды, а белорусы отвечали быстрыми контратаками. Счет был открыт на 32-й минуте встречи, когда Ноа Кляич первым успел к отскочившему от перекладины мячу. Через 10 минут Максим Будько воспользовался ошибкой вратаря соперников и сравнял результат. После перерыва счет долго не менялся, но буквально за несколько секунд до окончания компенсированного времени минчане прозевали фланговый проход капитана «Майнца» Даниэля Гляйбера, который забил победный гол.

В первой встрече, которая 29 ноября также проходила на поле немецкого клуба, была зафиксирована ничья — 1:1. На 13-й минуте Трофим Мельниченко вывел минчан вперед, а сразу после перерыва Даниэль Гляйбер сравнял счет. В первом раунде подопечные Дмитрия Ленцевича одолели по сумме двух встреч болгарский «Лудогорец» — 0:1 и 2:0. Футболисты «Майнца» были сильнее словенского «Марибора» — 2:0 и 1:1.