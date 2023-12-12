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23:09 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Севильи» не смогли выйти в плей-офф еврокубков

ТАСС, 12 декабря. Французский «Ланс» со счетом 2:1 обыграл испанскую «Севилью» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лансе.

Севилья
ПСВ
Ланс
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Источник: AFP 2023

Забитыми мячами в составе «Ланса» отметились Пшемыслав Франковский (63-я минута, с пенальти) и Анжело Фюльжени (90+6). У «Севильи» отличился Серхио Рамос (79, с пенальти), который забил 17-й гол в Лиге чемпионов и стал самым результативным защитником в истории турнира.

«Севилья» не сумела выйти в плей-офф еврокубков. Команда набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место в группе B. «Ланс» стал третьим с 8 очками, команда выступит в раунде плей-офф Лиги Европы, предыдущий розыгрыш турнира выиграла «Севилья». В ⅛ финала Лиги чемпионов из группы B вышли английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Ланс
2:1
Первый тайм: 0:0
Севилья
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