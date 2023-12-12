Футболисты «Севильи» не смогли выйти в плей-офф еврокубков

Забитыми мячами в составе «Ланса» отметились Пшемыслав Франковский (63-я минута, с пенальти) и Анжело Фюльжени (90+6). У «Севильи» отличился Серхио Рамос (79, с пенальти), который забил 17-й гол в Лиге чемпионов и стал самым результативным защитником в истории турнира.

«Севилья» не сумела выйти в плей-офф еврокубков. Команда набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место в группе B. «Ланс» стал третьим с 8 очками, команда выступит в раунде плей-офф Лиги Европы, предыдущий розыгрыш турнира выиграла «Севилья». В ⅛ финала Лиги чемпионов из группы B вышли английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ.