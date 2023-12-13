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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист «Спартака» забил «Реалу», «Бенфика» совершила чудо. Главные события дня в ЛЧ

Да, Алекс Крал все еще принадлежит московскому клубу. И зажигает в главном еврокубке.

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Источник: Чемпионат.com

Половина решающего, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов позади. Во вторник, 12 декабря, случилась развязка в четырёх группах из восьми. Рассказываем, как это было.

Очередная драма «Севильи». Зато у Рамоса рекорд

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа B, 12.12.2023, 20:45

Ланс2Севилья1

«Севилья» в этом сезоне страдает. На старте сезона не заладилось во всех турнирах, но ведь никто не отменял надежду на попадание в любимый турнир — Лигу Европы. Теперь нет и её. Чтобы занять третье место в группе Лиги чемпионов, нужно было побеждать на выезде «Ланс». И «Севилья» действительно неплохо смотрелась — но вместо реализации своих моментов пропускала голы.

Первым на 63-й минуте с пенальти забил Пшемыслав Франковски, а уже спустя 15 минут аналогичный шанс получил Серхио Рамос. Первый удар легенды вратарь «Ланса» потащил, но с нарушением. Рамос не мог оступиться дважды, поэтому на этот раз запустил шикарную «паненку» под перекладину. А заодно стал лучшим защитником-бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа B, 12.12.2023, 20:45

ПСВ1Арсенал1

Казалось, вот он шанс зацепиться, но «Севилья» пропустила на 90+6-й минуте от Анжело Фюльжини. Крах!

У «Арсенала» получилось не так драматично. Команда Микеля Артеты съездила в Нидерланды и обменялась голами с ПСВ. Все довольны: «Арсенал» не проиграл, ПСВ набрал очки с грандом. Хотя места в группе они забронировали ещё до встречи.

«МЮ» грандиозно провалился. А аутсайдер сделал сенсацию

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа A, 12.12.2023, 23:00

Манчестер Юнайтед0Бавария1

«Манчестер Юнайтед» так завалил пять туров, что оказался в катастрофическом положении. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, нужно было не только победить дома «Баварию» (что может быть проще, да?), но и надеяться на ничью в матче «Копенгагена» с «Галатасараем». Не случилось ни того, ни другого.

Матч «МЮ» — и правда провал. Команда Эрика тен Хага нуждалась в голах и, казалось, должна была нестись вперёд, но в итоге пробила в створ чужих ворот всего один раз. А заодно лишилась из-за травм Харри Магуайра и Люка Шоу. Зато забила «Бавария»: Кингсли Коман в середине второго тайма спокойно вышел на ударную позицию и вонзил.

Вы уже поняли, что никакой ничьей в параллельном матче не случилось. «Копенгаген» открыл счёт на 58-й минуте — забил Лукас Лерагер.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа A, 12.12.2023, 23:00

Копенгаген1Галатасарай0

А потом «Копенгаген» остался в меньшинстве. В самом конце основного времени вторую жёлтую за пять минут получил Лукас всё тот же Лерагер (всё шоу себе забрал!). И всё же «Копенгаген», пускай не без везения, отбился на последних секундах. Хотя «Галатасараю» и одного гола было бы мало — для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна была победа. Вот такая сенсация от команды, которая казалась главным аутсайдером группы!

«Реал» повеселился в Берлине. И пропустил от спартаковца

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа C, 12.12.2023, 23:00

Унион Б2Реал3

«Реал» ехал в гости к «Униону» без каких-либо задач. Соперник — худший в группе, первое место давно обеспечено. Но берлинцы выбрали самый страшный способ разбудить «Реал» — забили ему перед перерывом. Кевин Фолланд спустя минуту после не реализованного Лукой Модрича пенальти воспользовался ошибкой Давида Алабы, легчайше оттёр Лукаса Васкеса и не промахнулся. На паузу мадридцы ушли злыми, и во втором тайме «Унион» это прочувствовал. Хоселу в середине тайма хватило 11 минут, чтобы оформить дубль. Причём оба гола габаритный форвард забил головой.

Знаете, что случилось потом? На 85-й минуте расслабившийся «Реал» получил второй гол! А забил спартаковец Алекс Крал. Да, этот чешский полузащитник с яркой причёской до сих пор принадлежит «Спартаку» и за «Унион» играет на правах аренды. Контракт с российским клубом, к слову, истекает следующим летом.

Но сыграть вничью с аутсайдером «Реал» себе всё же не позволил. Дани Себальос забил третий гол Мадрида на 89-й минуте, и на этом команды разошлись.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа C, 12.12.2023, 23:00

Наполи2Брага0

В параллельном матче играли «Наполи» и «Брага». Чемпионы Италии заставили соперника забить автогол уже на девятой минуте, а на 33-й минуте португальцев добил Виктор Осимхен. Для нигерийского бомбардира это первый гол на групповом этапе. А вот Хвича Кварацхелия так и не отличился. Придётся исправляться в ⅛ финала!

«Бенфика» совершила что-то нереальное. А Захарян сыграл против финалиста ЛЧ

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа D, 12.12.2023, 23:00

Зальцбург1Бенфика3

После четырёх туров казалось, что «Бенфика» на самом дне. Ни одного очка и полная безнадёга. Дальше — ничья с «Интером». И вот к решающему матчу удалось сохранить шансы на третье место и плей-офф Лиги Европы. Правда, для этого нужно было побеждать на выезде прямого конкурента в лице «Ред Булл Зальцбург». Причём минимум в два мяча.

Чудеса начались на 32-й минуте, когда Анхель Ди Мария забил прямым ударом с углового. Да, «сухой лист» в Лиге чемпионов!

Перед самым перерывом Рафа Силва сделал 2:0 в пользу «Бенфики». Ровно тот результат, который и нужен. Но на 57-й минуте Лука Сучич отыграл один мяч. Теперь евровесна уже в руках «Зальцбурга».

Но «Бенфика» не могла завершить этот матч так, поэтому исполнила в своём стиле. 90+2-я минута — Артур Кабрал замыкает прострел пяткой и делает счёт 3:1 в пользу португальцев. Так «Бенфика» взлетела на третье место буквально в последние минуты группового этапа. Чудо? Оно самое.

Автор: Михаил Рождественский

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