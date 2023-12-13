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21:28 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Виктории» назвал сильные стороны «Астаны» и оценил выступление сборной Казахстана

Наставник чешской «Виктории» (Пльзень) Мирослав Коубек перед матчем групповой стадии Лиги конференций высказался о силе «Астаны» и оценил выступление сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт чешского клуба. Встреча «Виктории» и «Астаны» пройдет в ночь с 14 на 15 декабря.

Виктория Пл
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Источник: fcviktoria.cz

— На ваш взгляд, «Астана» на выезде играет иначе, чем дома, на искусственном газоне?

— Судя по тому, что я видел в домашней обстановке это определенно более неуютнее. Это не значит, что завтра будет приятно, совсем нет. Это опытная команда, в составе которой много представителей сборной Казахстана. Мы знаем, насколько хорошо Казахстан выступил сейчас в квалификации Евро, где они сражались за прямую путевку выход в последний раунд. Это хорошо организованная команда, хорошо подготовленная физически. Это противник, которого не так-то просто победить.

— Что именно будет применяться в Астане?

— Я не говорю о тактике на пресс-конференциях. Хорошая игра, хорошая игровая результативность и хорошая организация всегда присущи сопернику. Это вещи, которые всегда работают. Эти команды очень хороши тактически и организованы, и «Астана» в этом очень хороша.

Перед последним туром «Астана» занимает третье место в группе с четырьмя баллами. Столько же у «Балкани», идущего четвертым. Вторая строчка за «Динамо» — шесть очков, а лидирует «Виктория» (Пльзень) с 15 очками.

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