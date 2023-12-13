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13 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» занял первое место в группе ЛЧ, победив «Црвену Звезду»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
Црвена Звезда
Янг Бойз
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Источник: Пресс-служба "Манчестер Сити"

Встреча 6-го тура группы G, прошедшая в среду в Белграде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дебютные мячи за «горожан» забили воспитанники клуба Мика Хэмилтон (19-я минута) и Оскар Бобб (62), также отличился Калвин Филлипс (85, с пенальти). У хозяев голами отметились бывший футболист казанского «Рубина» Хван Ин Бом (76) и Александар Катаи (90+1).

В другом матче группы немецкий «Лейпциг» переиграл дома швейцарский «Янг Бойз» — 2:1. Мячи у хозяев забили Беньямин Шешко (51) и Эмиль Форсберг (56). У гостей отличился Эбрима Колли (53).

«Манчестер Сити» (18 очков) впервые в своей истории одержал шесть побед из шести возможных на групповом этапе Лиги чемпионов, также «горожане» в седьмой раз подряд вышли из группы с первого места. Также в ⅛ финала турнира пробился «Лейпциг» (12). «Янг Бойз» (4) занял третье место и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. «Црвена Звезда» (1) оказалась в таблице группы последней.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. Как сообщает статистическая служба Opta, подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой английской командой, одержавшей восемь побед подряд в еврокубках (с учетом предыдущего сезона).

Црвена Звезда
2:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
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