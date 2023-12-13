«Манчестер Сити» занял первое место в группе ЛЧ, победив «Црвену Звезду»

Встреча 6-го тура группы G, прошедшая в среду в Белграде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дебютные мячи за «горожан» забили воспитанники клуба Мика Хэмилтон (19-я минута) и Оскар Бобб (62), также отличился Калвин Филлипс (85, с пенальти). У хозяев голами отметились бывший футболист казанского «Рубина» Хван Ин Бом (76) и Александар Катаи (90+1).

В другом матче группы немецкий «Лейпциг» переиграл дома швейцарский «Янг Бойз» — 2:1. Мячи у хозяев забили Беньямин Шешко (51) и Эмиль Форсберг (56). У гостей отличился Эбрима Колли (53).

«Манчестер Сити» (18 очков) впервые в своей истории одержал шесть побед из шести возможных на групповом этапе Лиги чемпионов, также «горожане» в седьмой раз подряд вышли из группы с первого места. Также в ⅛ финала турнира пробился «Лейпциг» (12). «Янг Бойз» (4) занял третье место и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. «Црвена Звезда» (1) оказалась в таблице группы последней.