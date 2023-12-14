Футболисты «Милана» сыграют в плей-офф Лиги Европы

В составе «Милана» забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (59-я минута) и Самуэль Чуквезе (84). У «Ньюкасла» отличился Жоэлинтон (33).
По итогам группового этапа «Милан» занял третье место в группе F и сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. «Ньюкасл» не сумел преодолеть групповой этап, команда заняла четвертое место. С первого места в ⅛ Лиги чемпионов из группы F вышла германская «Боруссия», со второго — французский «Пари Сен-Жермен».
Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года. Ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Жеребьевка пройдет 18 декабря. В ⅛ финала лучшие команды каждой из групп сыграют с коллективами, занявшими вторые места. На этой стадии не могут встретиться клубы из одной страны.