Футболисты «Милана» сыграют в плей-офф Лиги Европы

В составе «Милана» забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (59-я минута) и Самуэль Чуквезе (84). У «Ньюкасла» отличился Жоэлинтон (33).

По итогам группового этапа «Милан» занял третье место в группе F и сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. «Ньюкасл» не сумел преодолеть групповой этап, команда заняла четвертое место. С первого места в ⅛ Лиги чемпионов из группы F вышла германская «Боруссия», со второго — французский «Пари Сен-Жермен».