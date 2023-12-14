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ПСЖ
11
13.12
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
13.12
Порту
Шахтер
53
13.12
Антверпен
Барселона
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13.12
РБ Лейпциг
Янг Бойз
21
13.12
Црвена Звезда
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:02 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Милана» сыграют в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 14 декабря. Итальянский «Милан» со счетом 2:1 обыграл английский «Ньюкасл» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе «Сент-Джеймс парк».

Милан
ПСЖ
Боруссия Д
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Источник: Reuters

В составе «Милана» забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (59-я минута) и Самуэль Чуквезе (84). У «Ньюкасла» отличился Жоэлинтон (33).

По итогам группового этапа «Милан» занял третье место в группе F и сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. «Ньюкасл» не сумел преодолеть групповой этап, команда заняла четвертое место. С первого места в ⅛ Лиги чемпионов из группы F вышла германская «Боруссия», со второго — французский «Пари Сен-Жермен».

Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года. Ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Жеребьевка пройдет 18 декабря. В ⅛ финала лучшие команды каждой из групп сыграют с коллективами, занявшими вторые места. На этой стадии не могут встретиться клубы из одной страны.

Ньюкасл Юнайтед
1:2
Первый тайм: 1:0
Милан
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