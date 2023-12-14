Лига чемпионов попрощалась с привычным групповым этапом. Он изжил себя, а реформы назрели

Последний игровой день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов стал историческим. Это как-то ускользает из виду, но следует зафиксировать — мы больше не увидим турнир в привычном формате.

Напомним, что начиная со следующего сезона главный еврокубок ждет реформа — в основной сетке будут играть не 32 команды, а 36, а вместо восьми групп по четыре клуба в каждой вводится так называемая швейцарская система. Если коротко, то каждый участник сыграет не шесть, как сейчас, а восемь матчей (по четыре дома и в гостях), причем соперник будет определяться перед каждым новым туром в зависимости от положения в турнирной таблице. Ну, а время более подробных разборов и гидов придет перед стартом нового еврокубкового сезона.

Наверняка у большинства эта реформа сейчас вызывает отторжение — как и почти любое нововведение. Тем более что прежний формат существовал почти четверть века — начиная с сезона-1999/2000, когда число участников группового турнира было расширено с 24 до 32 клубов. Это очень солидный срок и выросло не одно поколение болельщиков, которые просто не представляют, что может быть как-то по-другому (олды должны помнить и старый Кубок чемпионов, и просуществовавший пару лет в начале 1990-х гибридный вариант, когда сначала игрались 1/16 и ⅛ финала, а потом оставшиеся восемь команд разбивались на две группы, и по две лучшие выходили в полуфинал).

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Зачем УЕФА это делает? Собственно, по той же причине, по которой реформировала еврокубки 35 лет назад, создавая Лигу чемпионов. По той же причине, по которой потом эту Лигу чемпионов реформировала, расширяя сначала до 24, а потом до 32 клубов и допуская туда третьи-четвертые команды из топ-лиг и вышвыривая чемпионов малых стран, так что само название — Лига чемпионов — становилось насмешкой (особенно забавно было в 2002 году, когда в финал вышел леверкузенский «Байер», который чемпионом Германии не был вообще никогда). И причина эта проста — жадность. Ну или желания побольше заработать, как кому угодно.

В этой связи, кстати, было крайне забавно читать разного рода идиотские манифесты весной 2021-го, когда была попытка запустить Суперлигу — мол, богатые дяди хотят украсть у простого народа и присвоить себе футбол, сделать его бездуховным инструментом для заработка денег, и прочие глупости в том же духе. Проблема в том, что богатые дяди в пиджаках (из УЕФА) давно уже все украли, присвоили и сделали инструментом, так что вся та история была не более чем попыткой передела краденой собственности.

Возвращаясь к реформе: идея проста. Швейцарская система дает больше возможностей сводить топ-клубы между собой уже на групповом этапе. Суть в том, что перед каждым туром пары формируются, исходя из турнирной таблицы и после нескольких туров соседи должны играть между собой. Например, выиграли «Реал» и «Манчестер Сити» первые два-три матча — и велик шанс увидеть их очную встречу. То же самое и с другими топ-клубами. Соответственно, турнир получает больше ярких и рейтинговых вывесок уже на групповом этапе (а аутсайдеры получат сопоставимых соперников и больше шансов подняться в таблице). Ну и, в принципе, матчей станет больше — 144 вместо 96.

И очевидно, что УЕФА делает реверанс в сторону взбунтовавшихся два с половиной года назад топ-клубов — больше матчей в принципе, больше матчей между собой, меньше не особо привлекательных поездок в условные Белград или Бухарест.

С другой стороны, не менее очевидно и то, что Лига чемпионов нуждалась в реформе. Привычный групповой формат изжил себя. Лидеры типа «Реала», «Баварии» или «МС» решали все свои задачи после 4-го, ну, максимум, 5-го тура, и дальше уже просто экономили силы. Большинство турнирных интриг таяли к середине группового этапа.

Взять хотя бы нынешний розыгрыш. Перед 6-м туром реальная интрига была только в двух группах — А (это где «МЮ») и F («ПСЖ», Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл»). Да и то в последнем случае было понятно, что если две команды — «Боруссию» и «ПСЖ» — устраивает ничья, то она с большой долей вероятности и случится. Плюс очная битва за выход в плей-офф между «Порту» и «Шахтером» (с очень большой натяжкой сюда можно отнести встречу «Наполи» и «Браги»). Ну хорошо, локальные разборки за первое место в группе между «Атлетико» и «Лацио», а также «Интером» и «Реал Сосьедад».

Получается восемь матчей из шестнадцати — ровно половина. Но сколько из них реально цепляют? Так, чтобы вы сели к экрану и потратили на просмотр два с половиной часа своего времени? По-хорошему, только игры «Порту» — «Шахтер» и «Копенгаген» — «Галатасарай», где действительно вопрос стоял «все или ничего». Но насколько эти вывески интересны широкой аудитории, а не только болельщикам конкретных четырех клубов?