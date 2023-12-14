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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто вышел бы в плей-офф ЛЧ, если новый формат работал бы уже сейчас

Для «Манчестер Юнайтед» и «Милана» это спасительный сценарий.

Манчестер Юнайтед
МиланЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов изменится: состав участников расширится до 36, а групповой турнир будет проходить по швейцарской модели. Никакого классического группового этапа — все команды распределят в единой турнирной таблице, а матчей с тремя одинаковыми соперниками дома и на выезде больше не будет.

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Вместо этого участники сыграют с восемью разными клубами (четыре встречи — дома, четыре — на выезде), и для того, чтобы их определить, команды распределят по четырём корзинам. Затем каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой корзины (дома и на выезде). Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя, а первая фаза турнира будет длиться с сентября по январь.

Дальше восемь лучших команд выходят в ⅛ финала, а те, кто занял места с девятого по 24-е, сыграют в раунде плей-офф, чтобы побороться за выход в следующую стадию. 9−17-е места проведут по два матча (дома и на выезде) с клубами, занявшими 18−24-е места (пары определятся жеребьёвкой). ⅛ финала и последующие стадии пройдут в привычном для нас формате.

Швейцарскую модель придумали ещё в XIX веке — под шахматный турнир. По первоначальной идее, из турнира никто не выбывает, в 1-м туре соперники подбираются либо методом слепой жеребьёвки, либо по рейтингу (первый играет с первым из второй половины таблицы, второй — со вторым и так далее), а со 2-го тура друг с другом встречаются те участники, которые набрали одинаковое количество очков. Получается, что партии между слабыми и сильными противниками почти исключены.
Источник: Чемпионат.com

Давайте представим, что итоги группового этапа этого сезона — это результаты розыгрыша по швейцарской модели. Распределение команд в итоговой таблице зависит от результата (количество набранных очков, а при их совпадении смотрят разницу мячей), поэтому получаем такую картину:

1. «Манчестер Сити» — 18 очков. Разница мячей — 18−7 (+11)
2. «Реал» — 18 очков. Разница мячей — 16−7 (+9)
3. «Бавария» — 16 очков
4. «Атлетико» — 14 очков
5. «Арсенал» — 13 очков
6. «Порту» — 12 очков. Разница мячей — 15−8 (+7)
7. «Барселона» — 12 очков. Разница мячей — 12−6 (+6)
8. «Реал Сосьедад» — 12 очков. Разница мячей — 7−2 (+5).

Эти команды напрямую выходят в ⅛ финала. При жеребьёвке они будут сеяными
При нынешней модели получилось следующее:

Источник: Чемпионат.com

9. «РБ Лейпциг» — 12 очков. Разница мячей — 13−10 (+3)
10. «Интер» — 12 очков. Разница мячей — 8−5 (+3)
11. «Боруссия» — 11 очков
12. «Наполи» — 10 очков. Разница мячей — 10−9 (+1)
13. «Лацио» — 10 очков. Разница мячей — 7−7 (0)
14. «Шахтёр» — 9 очков. Разница мячей — 10−12 (-2)
15. ПСВ — 9 очков. Разница мячей — 8−10 (-2)
16. «ПСЖ» — 8 очков. Разница мячей — 9−8 (+1)
17. «Копенгаген» — 8 очков. Разница мячей — 8−8 (0)
18. «Милан» — 8 очков. Разница мячей — 5−8 (-3)
19. «Ланс» — 8 очков. Разница мячей — 6−11 (-5)
20. «Фейеноорд» — 6 очков
21. «Ньюкасл» — 5 очков. Разница мячей — 6−7 (-1)
22. «Галатасарай» — 5 очков. Разница мячей — 10−13 (-3)
23. «Манчестер Юнайтед» — 4 очка. Разница мячей — 12−15 (-3)
24. «Бенфика» — 4 очка. Разница мячей — 7−11 (-4).

Эти команды играют дополнительный раунд плей-офф. Клубы разделят на две корзины (9−17-е места и 18−24-е места), после чего проведут жеребьёвку. В ней также будет учитываться место их национальной лиги в рейтинге УЕФА.

25. «Ред Булл Зальцбург» — 4 очка. Разница мячей — 4−8 (-4)
26. «Янг Бойз» — 4 очка. Разница мячей — 7−13 (-6)
27. «Брага» — 4 очка. Разница мячей — 6−12 (-6)
28. «Селтик» — 4 очка. Разница мячей — 5−15 (-10)
29. «Антверпен» — 3 очка
30. «Унион» — 2 очка. Разница мячей — 6−10 (-4)
31. «Севилья» — 2 очка. Разница мячей — 7−12 (-5)
32. «Црвена Звезда» — 1 очко.

Эти команды выбывают. При этом они окончательно прощаются с еврокубками — никаких переходов в Лигу Европы или Лигу конференций.

В нынешнем розыгрыше состав вылетевших несколько иной:
 — «Манчестер Юнайтед»
 — «Севилья»
 — «Унион»
 — «Ред Булл Зальцбург»
 — «Селтик»
 — «Ньюкасл»
 — «Црвена Звезда»
 — «Антверпен».

Зачем нужна эта реформа?

УЕФА затеял изменения в Лиге чемпионов ещё до того, как клубы захотели отделиться и создать Суперлигу, потому что им хотелось больше зарабатывать. Глобально и в этом случае всё крутится вокруг денег, несмотря на слова УЕФА, что реформа улучшит конкурентный баланс и добавит болельщикам удовольствия от просмотра Лиги чемпионов за счёт большей интриги. Уже известно, что общая сумма призовых выплат увеличится на 21% (до € 935 млн).

Автор: Полина Куимова

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