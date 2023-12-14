Президент УЕФА «узурпировал свой пост». Ради власти он ломает собственные правила

Футбол служит одним из наиболее точных отражений современного извращённого тотальной глобализацией мира, в котором большинство процессов осуществляется под кровожадным лозунгом — «Ещё!».

Больше турниров, матчей, денег и грязных приёмов в борьбе за власть. Искажение общепринятых правил и ценностей давно воспринимается как норма, в которой зачастую борьба за светлые идеалы оказывается банальной жаждой наживы. В самое ближайшее время в европейском футболе намечается сиквел ранее успешно обкатанной главой ФИФА Джанни Инфантино операции под кодовым названием «Перепись оруэлловских семи заповедей».

В 2016 году Александер Чеферин сменил на посту президента УЕФА Мишеля Платини, который был замешан в коррупционном скандале. Первым делом словенец лоббировал введение ограничения не более чем в три срока (по четыре года каждый) для главы руководящего органа европейского футбола. Однако теперь Чеферин намерен исключить этот пункт из устава УЕФА, чтобы получить возможность вновь побороться за пост президента в 2027 году. Что это, как не «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие»?

Доход УЕФА за сезон-2022/2023 составил € 4,5 млрд — на € 500 млн больше, чем в прошлом

В высших кругах мирового футбола, который так ревностно топит за принципы демократии, равенства и открытости, наблюдается настораживающая тенденция — президенты ФИФА и УЕФА безальтернативно выиграли последние выборы. Ни малейшего намёка на конкуренцию, только «бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию». Отсутствует даже бутафорская оппозиция — голос, способный выразить альтернативную точку зрения или призывающий к полемике.

В прошлом году президент ФИФА Инфантино получил добро снова баллотироваться на этот пост в 2027 году после того, как Совет ФИФА, который он возглавляет, «неожиданно» пришёл к выводу, что первые три года его правления не засчитываются в установленный срок полномочий. Напомним, как и Чеферин, Джанни стал главой ФИФА в 2016 году после того, как коррупционный скандал вынудил нескольких топ-менеджеров покинуть пост до истечения срока их полномочий.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин

Вполне вероятно, что в скором времени в мировом спорте следует ожидать ещё один похожий прецедент — в октябре ряд членов Международного олимпийского комитета призвали Томаса Баха продлить правление на посту президента после 2025 года, когда он должен уйти в отставку по действующим правилам. Олимпийская хартия ограничивает срок полномочий президента 12 годами — эту норму ввёл предшественник Баха Жак Рогге, чтобы избежать несменяемости власти.

«Вы показали нам лучший путь прогресса. Никто лучше вас не позаботится об олимпийском движении. Поэтому я предложил бы внести изменения в правила о возможности руководить МОК больше трёх сроков», — закатил глаза в умилении боссом член МОК Луис Мехия Овьедо.

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Бывший руководитель отдела управления и соблюдения нормативных требований УЕФА Алекс Филлипс заявил, что усилия спортивных администраторов по продлению своих полномочий вызывают тревогу и должны рассматриваться как признак отката от предыдущих усилий по реформированию.

«Творится какая-то ерунда. Системная ошибка. Когда люди получают власть, они не хотят её отдавать», — констатирует Филлипс. Его позицию поддержал и бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед», а ныне член исполнительного комитета УЕФА Дэвид Гилл, назвавший действия Чеферина «недемократичными».

В последнее время доходы УЕФА демонстрируют заметный рост из-за взлетевшего спроса со стороны телевещателей на показ матчей флагманского турнира Лиги чемпионов. Доход за сезон-2022/2023 составил € 4,5 млрд по сравнению с чуть более € 4 млрд в предыдущем году. Разумеется, у Чеферина нет ни малейшего желания покидать Эльдорадо, к блеску и великолепию которого он причастен благодаря инициативе проведения в его эру новых крупных турниров. В 2018-м была учреждена Лига наций, а три года спустя — Лига конференций.

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В ситуации, когда всем понятна настоящая мотивация Чеферина, он продолжает с серьёзным лицом рассказывать про необходимость смены власти. «Оставаться слишком долго — неправильно. Нужна свежая кровь, нужны люди с идеями, — отметил Александер в 2021 году в интервью Politico. — После трёх мандатов любому руководителю нужно заняться чем-то другим. Потому что примеры единоличной власти всегда заканчивались разочарованием и трагедией».

На последних выборах президента УЕФА Чеферин был единственным кандидатом

Чеферин умело расчистил не только внутреннее поле, в котором нет ни одного конкурента, но и внешнее. В 2021 году УЕФА предотвратил попытку ведущих европейских клубов отпочковаться от организации, которая по факту распределяет чужие деньги, и создать европейскую Суперлигу. Распри по этому поводу длятся до сих пор, и в конце декабря Европейский суд вынесет решение, насколько правомочны чаянья топ-клубов на собственный элитный турнир.

Без союзников тоже никуда. Главный друг Чеферина — владелец «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи.

«Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы прекрасный человек», — поблагодарил Чеферин покровителя в 2021 году, когда «Реал» и другие богачи пытались привлечь «ПСЖ» в Суперлигу, но катарец выступил резко против такого союза. О близости этих людей говорит также настоятельная просьба Аль-Хелаифи к президенту УЕФА провести финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 на «Парк де Пренс».

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Чеферин пошёл на уступки, и всё закончилось массовыми беспорядками с задержкой встречи на 36 минут и применением полицией слезоточивого газа против болельщиков. Всё потому, что УЕФА пренебрёг мерами безопасности, а после ещё и попытался свалить вину на других.

Основной инструмент влияния президентов ФИФА и УЕФА — особенность избирательной системы, заключающейся в том, что каждая национальная ассоциация имеет один голос. В такой ситуации авторитетные федерации футбола Англии, Франции или Германии ничем не отличаются от стран, которые можно за день проехать на автомобиле. В чём Джанни и Александеру не откажешь, так это в умении работать с любым электоратом — при их связях, способности очаровывать, манипулировать, убеждать и шантажировать они могут сидеть в своих креслах вечно. Неудивительно, что, помимо «обнуления» сроков Чеферина, на исполкоме УЕФА в Париже 8 февраля ожидается также отмена возрастной планки по работе в организации, которая сейчас составляет 70 лет.

«Чеферин и Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, а они — в политику. Их программы рассчитаны только на то, чтобы увеличить количество матчей и больше заработать. Они не уважают турниры, которые творили историю футбола», — полыхнул в интервью La Stampa Платини, которого летом прошлого года Федеральный суд Швейцарии оправдал (как Зеппа Блаттера) по делу о мошенничестве, коррупции, злоупотреблении доверием и подлоге.

Как Чеферин добивается расположения

Норвежский футбольный журнал Josimar вскоре после отстранения Платини и Блаттера в 2016-м выдвинул версию, что скандалы вокруг этих руководителей были инспирированы заинтересованными лицами для приведения во власть более сговорчивых людей. Если Инфантино долгое время при Блаттере исполнял обязанности генерального секретаря УЕФА, то Чеферин — тёмная лошадка. Как и много лет назад, так и сейчас о нём мало что известно, кроме занятий юридической практикой в Словении. Josimar утверждает, что избрание Александера на пост президента оказалось возможным благодаря тайному сговору северных и восточных футбольных федераций. «Чеферин заключал закулисные сделки с различными странами, чтобы обеспечить своё президентство!» — обвинял словенца его единственный конкурент на выборах голландец Михаэль ван Прааг.

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При достижении своих целей Чеферин использовал тактику Инфантино по задабриванию небольших европейских стран с «фабриками рабочим и земле крестьянам». «Мне не нравится, что маленьким странам труднее пробиться в Лигу чемпионов. Это несправедливо. В этой реформе не хватало хорошей коммуникации», — подчеркнул функционер.

За прошедшие с момента прихода во власть Чеферина годы мало что изменилось — чиновник использует принцип «разделяй и властвуй», пытаясь максимально ублажить страны за пределами топ-5. При этом богатые продолжают богатеть, но и бедные не голодают — идеальный микс ингредиентов, позволяющий не беспокоиться о своём будущем. Страны восточной Европы, таким образом, становятся его главным инструментом. Можно не сомневаться, что в Париже вынесут нужное для президента решение, а он скажет: «Не очень это и правильно, но раз большинство настаивает…».