Магомед Оздоев забил гол за ПАОК в матче ЛК с ХИКом

Игра проходит на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени.

По итогам пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира, набрав 13 очков. ХИК находится на последнем месте в группе G с двумя очками. При этом на втором месте в группе находится «Айнтрахт» с девятью очками, а на третьей позиции «Абердин» (3).