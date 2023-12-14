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21:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Магомед Оздоев забил гол за ПАОК в матче ЛК с ХИКом

Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встречаются греческий ПАОК и финский ХИК.

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Источник: Кадр из трансляции
Футбол

Лига конференций 2023/2024
Группа G, 14.12.2023, 20:45

ПАОК4ХИК2

Игра проходит на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени.

На шестой минуте Боян Радулович с передачи Хассана Банде вывел ХИК вперёд.

На 37-й минуте Магомед Оздоев дальним ударом после паса Суалихо Мейте сделал счёт равным.

По итогам пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира, набрав 13 очков. ХИК находится на последнем месте в группе G с двумя очками. При этом на втором месте в группе находится «Айнтрахт» с девятью очками, а на третьей позиции «Абердин» (3).

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