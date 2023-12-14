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22:56 (мск), источник: ТАСС

ПАОК обыграл ХИК в Лиге конференций. Оздоев забил первый в сезоне гол в еврокубках

На счету россиянина теперь пять голов за греческий клуб в этом сезоне.

ПАОК
ХИКЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 14 декабря. Греческий ПАОК дома со счетом 4:2 обыграл финский ХИК в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Салониках.

В составе победителей голы забили Магомед Оздоев (37-я минута), Яннис Константелиас (47), Томас Мург (85), на 53-й минуте мяч в свои ворота забил защитник финской команды Йоона Тойвио. У ХИКа отличились Боян Радулович (6) и Перпарим Хетемай (90+2, с пенальти).

Оздоев забил пятый гол за ПАОК в сезоне и первый — в еврокубках. До этого российский полузащитник четырежды отличился в чемпионате Греции. Всего в текущем сезоне Оздоев провел за ПАОК 23 игры.

ПАОК вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места, команда набрала 16 очков, ХИК с 2 очками завершил групповой этап на последнем, четвертом месте. ПАОК и ХИК выступали в группе G вместе с шотландским «Абердином» и германским «Айнтрахтом», матч между этими командами завершился со счетом 2:0 в пользу «Абердина». В плей-офф Лиги конференций со второго места вышел «Айнтрахт» (9 очков).

Команды, занявшие первое место на групповом этапе Лиги конференций, выходят в ⅛ финала, вторые сыграют в плей-офф с командами, занявшими третье место на групповом этапе Лиги Европы. Матчи плей-офф пройдут 15 и 22 февраля 2024 года, ⅛ финала — 23 февраля и 7 марта 2024 года. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 18 декабря.

Лига конференций проводится в третий раз, ранее в ней побеждали итальянская «Рома» и английский «Вест Хэм». 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

ПАОК
4:2
Первый тайм: 1:1
ХИК
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