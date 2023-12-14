Гол Лукаку помог «Роме» разгромить «Шериф» в 6-м туре группового этапа ЛЕ

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Она завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе римского клуба забитыми мячами отметились нападающие Ромелу Лукаку (11-я минута), Андреа Белотти (32-я минута) и Никколо Писилли (90+3-я минута).

Первая игра между этими клубами состоялась 21 сентября текущего года (1-й тур группового этапа ЛЕ). Тогда «Рома» в гостях обыграла «Шериф» со счётом 2:1.