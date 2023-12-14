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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Лукаку помог «Роме» разгромить «Шериф» в 6-м туре группового этапа ЛЕ

Сегодня, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретились итальянская «Рома» и молдавский «Шериф».

Рома
ШерифЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Она завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе римского клуба забитыми мячами отметились нападающие Ромелу Лукаку (11-я минута), Андреа Белотти (32-я минута) и Никколо Писилли (90+3-я минута).

Первая игра между этими клубами состоялась 21 сентября текущего года (1-й тур группового этапа ЛЕ). Тогда «Рома» в гостях обыграла «Шериф» со счётом 2:1.

Таким образом, «Рома» набрала 13 очков. Она заняла второе место в турнирной таблице квартета G группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. «Шериф» заработал лишь одно очко, расположившись на последней строчке. Отметим, что «Славия» с 15 очками выиграла группу, а «Серветт» с пятью очками финишировал третьим.

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Рома
3:0
Первый тайм: 2:0
Шериф
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