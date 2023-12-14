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Футбол. Лига Европы. Все результаты
23:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив «Юниону»

Футболисты «Ливерпуля» уступили «Юниону», но вышли в ⅛ финала Лиги Европы.

Ливерпуль
Юнион
Тулуза
ЛАСК
Карабах
Хеккен
Байер
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Английский «Ливерпуль» уступил бельгийскому «Юниону» в гостевом матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа E, 14.12.2023, 20:45

Юнион2Ливерпуль1

Встреча группы E, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Юниона» голами отметились Мохамед Амура (32) и Кэмерон Пуэртас (43). У гостей дебютный гол за мерсисайдцев забил 20-летний Джарелл Кванса (20). На 62-й минуте еще один гол Пуэртаса был отменен из-за игры рукой.

В другом матче группы французская «Тулуза» победила в гостях австрийский ЛАСК (2:1).

«Ливерпуль» (12 очков) продолжит выступление в ⅛ финала Лиги Европы. «Тулуза» (11) сыграет в стыковых матчах турнира. «Юнион» (8) обеспечил себе участие в стыковых матчах Лиги конференций, а ЛАСК (3) вылетел из еврокубков.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа H, 14.12.2023, 20:45

Карабах2Хеккен1

В группе H азербайджанский «Карабах» победил дома шведский «Хеккен» (2:1). Российский вратарь хозяев Андрей Лунев вышел на поле с первых минут и провел всю игру. В другом матче группы немецкий «Байер» дома разгромил норвежский «Мольде» (5:1).

«Байер» (18) сыграет в ⅛ финала турнира. «Карабах» (10) продолжит выступление в стыковых играх Лиги Европы, «Мольде» (7) примет участие в стыковых матчах Лиги конференций, а «Хеккен» (0) завершил выступление в еврокубках.

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Первый тайм: 3:0
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