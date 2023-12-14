«Ливерпуль» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив «Юниону»

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Английский «Ливерпуль» уступил бельгийскому «Юниону» в гостевом матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа E, 14.12.2023, 20:45 Юнион 2 Ливерпуль 1

Встреча группы E, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Юниона» голами отметились Мохамед Амура (32) и Кэмерон Пуэртас (43). У гостей дебютный гол за мерсисайдцев забил 20-летний Джарелл Кванса (20). На 62-й минуте еще один гол Пуэртаса был отменен из-за игры рукой.

В другом матче группы французская «Тулуза» победила в гостях австрийский ЛАСК (2:1).

«Ливерпуль» (12 очков) продолжит выступление в ⅛ финала Лиги Европы. «Тулуза» (11) сыграет в стыковых матчах турнира. «Юнион» (8) обеспечил себе участие в стыковых матчах Лиги конференций, а ЛАСК (3) вылетел из еврокубков.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа H, 14.12.2023, 20:45 Карабах 2 Хеккен 1

В группе H азербайджанский «Карабах» победил дома шведский «Хеккен» (2:1). Российский вратарь хозяев Андрей Лунев вышел на поле с первых минут и провел всю игру. В другом матче группы немецкий «Байер» дома разгромил норвежский «Мольде» (5:1).