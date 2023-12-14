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Футбол. Лига Европы. Все результаты
14 декабря, источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» победил «Ренн» и занял 1-е место в квартете F группового этапа ЛЕ

Сегодня состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретились французский «Ренн» и испанский «Вильярреал».

Вильярреал
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Источник: AP 2023

Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Она завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе испанского клуба забитыми мячами отличились Херар Морено (с пенальти), Ильяс Ахомаш и Дани Парехо. У хозяев голами отличились Лоранс Ассиньон и Людовик Бланс.

Таким образом, «Вильярреал» заработал 13 очков за шесть туров группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Команда из Испании заняла первое место в турнирной таблице квартета F. «Ренн», в свою очередь, остался с 12 очками. Он финишировал на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф ЛЕ.

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Ренн
2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
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