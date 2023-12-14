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14 декабря, источник: Чемпионат.com

Алексей Миранчук отметился результативной передачей во втором матче за «Аталанту» подряд

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей во втором матче подряд.

Аталанта
РакувЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

9 декабря, в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:2) Миранчук появился на поле в конце игры. Сначала спровоцировал заработать вторую жёлтую карточку и удалиться Давиде Калабрию. А потом через минуту Алексей отдал изящную передачу на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч пяткой.

А сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с польским «Ракувом» (2:0), который проходит в данный момент, вышел в старте и на 14-й минуте отдал голевую передачу на Мурьеля.

Напомним, в начале сезона российский футболист очень мало играл и выходил в основном со скамейки запасных.

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