Футболист «Аталанты» Миранчук отдал голевую передачу в матче Лиги Европы

ТАСС, 15 декабря. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» в гостях со счетом 4:0 обыграл польский «Ракув» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе победителей голы забили Луис Мурьель (14-я и 73-я минуты), Джованни Бонфанти (26), Шарль де Кетеларе (90+2).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Мурьеля. Россиянин совершил второе результативное действие в сезоне, после 10 матчей на счету Миранчука две голевые передачи. Миранчук в матче с «Ракувом» был заменен на 89-й минуте.

«Аталанта» завершила групповой этап на первом месте и вышла в ⅛ финала Лиги Европы с 14 очками, «Ракув» занял последнее, четвертое место, набрав 4 очка. Команды выступали в группе D вместе с португальским «Спортингом» и австрийским «Штурмом». «Спортинг» занял второе место (11 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы, ставший третьим «Штурм» (4) выступит в плей-офф Лиги конференций.

Матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля 2024 года, ⅛ финала — 7 и 14 марта 2024 года. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря.