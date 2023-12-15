«Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» и вылетел из еврокубков

Игра прошла на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу чехов.

На четвёртой минуте Лукаш Гараслин убежал в быструю контратаку и выполнил передачу низом в центр штрафной, где Ян Кухта выиграл борьбу за мяч и вывел чехов вперёд.

На 11-й минуте Каан Кайринен покатил мяч вдоль линии штрафной на Велько Бирманчевича, который неотразимо пробил в касание в ближний верхний угол ворот.

На 45+1-й минуте Казим Лячи сделал проникающий пас налево в штрафную на ход Бирманчевичу, который оформил дубль.

На 84-й минуте Джейден Монтнор выдал пас на Лео Бенгтссона, который отыграл один мяч.

Александр Кокорин появился в стартовом составе, голевыми действиями не отметился и был заменён на 85-й минуте.