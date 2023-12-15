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Брейдаблик
40
14.12
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Астана
30
14.12
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Балкани
30
14.12
Брюгге
Буде-Глимт
31
14.12
Лугано
Бешикташ
02
Футбол. Лига конференций. Все результаты
09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились все участники плей-офф Лиги конференций-2023/2024

В ночь с 14 на 15 декабря завершилась групповая стадия Лиги конференций-2023/24.

Лилль
Брюгге
Астон Вилла
Фиорентина
ПАОК
Фенербахче
Буде-Глимт
Легия
Ференцварош
Айнтрахт Ф
Лудогорец
Олимпиакос П
Аякс
Бетис
Штурм
Юнион
МольдеЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Из каждой из восьми групп в плей-офф вышли две команды, занявшие первые два места. Также в Лиге конференций выступят команды, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Все участники плей-офф Лиги конференций

Вышли в плей-офф с первого места: «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

Вышли в плей-офф со второго места: «Слован», «Гент», «Динамо» (Загреб), «Буде-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт», «Лудогорец».

Вылетели в турнир из Лиги Европы: «Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» (Хайфа), «Серветт», «Мольде».

Команды, занявшие первые места в своих группах, вышли в ⅛ финала турнира. Клубы, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и вылетевшие в турнир из Лиги Европы примут участие в стыковых матчах.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 18 декабря. Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные игры состоятся 22 февраля.

23 февраля пройдет жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций, в которой команды, занявшие первые места в группах, узнают своих соперников.

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