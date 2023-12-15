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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Пятеро россиян могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024

Пять команд с россиянами в составе вышли по итогам группового этапа еврокубков в плей-офф турниров.

Реал Сосьедад
Аталанта
Карабах
ПАОК
Буде-ГлимтЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник Арсен Захарян, занял первое место в группе D Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала.

«Аталанта» с хавбеком Алексеем Миранчуком возглавила таблицу квартета D в Лиге Европы. Итальянский клуб напрямую попал в ⅛ финала.

«Карабах», за который выступает вратарь Андрей Лунев, стал вторым в группе H Лиги Европы. Команда сыграет в нокаут-раунде плей-офф ЛЕ.

ПАОК с полузащитником Магомедом Оздоевым выиграл группу G Лиги конференций и напрямую попал в ⅛ финала.

«Буде-Глимт», за который выступает вратарь Никита Хайкин, занял второе место в квартете D ЛК. Норвежский клуб сыграет в нокаут-раунде плей-офф Лиги конференций.

Ещё две команды с российскими игроками заняли последние места в группах Лиги Европы и завершили борьбу в еврокубках. Кипрский «Арис» с форвардом Александром Кокориным стал четвёртым в квартете C, а греческий «Панатинаикос» с голкипером Юрием Лодыгиным — в квартете F.

Добавим, что в командах могут произойти изменения в зимнее трансферное окно.

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