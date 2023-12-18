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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов: состав корзин и формат жеребьевки ⅛ финала

16 команд узнают своих соперников в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Бавария
Реал
Арсенал
Реал Сосьедад
Атлетико
Боруссия Д
Манчестер Сити
Барселона
Копенгаген
ПСВ
Наполи
Интер
Лацио
ПСЖ
РБ Лейпциг
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Источник: Reuters

Жеребьевка ⅛ финала пройдет в понедельник, 18 декабря. В ходе церемонии, которая состоится в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени, 16 команд-участников стадии плей-офф узнают своих соперников.

Видеотрансляция жеребьевки Лиги чемпионов пройдет на телеканале «Матч ТВ». Также прямой эфир с церемонии можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Групповая стадия Лиги чемпионов-2023/24 завершилась в ночь 13 на 14 декабря. Из восьми групп в плей-офф вышли по две команды, которые финишировали на первых двух местах.

Участники ⅛ финала Лиги чемпионов

Вышли в плей-офф с первого места

  • «Бавария»
  • «Арсенал»
  • «Реал»
  • «Реал Сосьедад»
  • «Атлетико»
  • «Боруссия» Дортмунд
  • «Манчестер Сити»
  • «Барселона»

Вышли в плей-офф со второго места

  • «Копенгаген»
  • ПСВ
  • «Наполи»
  • «Интер»
  • «Лацио»
  • «ПСЖ»
  • «РБ Лейпциг»
  • «Порту»

Команды, занявшие первые места в группах, считаются «сеяными» при жеребьевке, а клубы, которые финишировали на вторых местах, — «несеяными». В ⅛ финала «сеяные» команды сыграют с «несеяными» с учетом двух нюансов:

  1. Клубы, вышедшие в плей-офф из одной группы, не смогут встретиться между собой в ⅛ финала.
  2. На этой стадии турнира не смогут сыграть друг с другом команды из одной страны.

Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов-2023/2024 пройдут уже в новом, 2024 году: игры назначены на 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные встречи запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Решающий матч должент пройти 1 июня 2024 года.

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