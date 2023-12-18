Лига чемпионов: состав корзин и формат жеребьевки ⅛ финала

Жеребьевка ⅛ финала пройдет в понедельник, 18 декабря. В ходе церемонии, которая состоится в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени, 16 команд-участников стадии плей-офф узнают своих соперников.

Видеотрансляция жеребьевки Лиги чемпионов пройдет на телеканале «Матч ТВ». Также прямой эфир с церемонии можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Групповая стадия Лиги чемпионов-2023/24 завершилась в ночь 13 на 14 декабря. Из восьми групп в плей-офф вышли по две команды, которые финишировали на первых двух местах.

Участники ⅛ финала Лиги чемпионов

Вышли в плей-офф с первого места

«Бавария»

«Арсенал»

«Реал»

«Реал Сосьедад»

«Атлетико»

«Боруссия» Дортмунд

«Манчестер Сити»

«Барселона»

Вышли в плей-офф со второго места

«Копенгаген»

ПСВ

«Наполи»

«Интер»

«Лацио»

«ПСЖ»

«РБ Лейпциг»

«Порту»

Команды, занявшие первые места в группах, считаются «сеяными» при жеребьевке, а клубы, которые финишировали на вторых местах, — «несеяными». В ⅛ финала «сеяные» команды сыграют с «несеяными» с учетом двух нюансов:

Клубы, вышедшие в плей-офф из одной группы, не смогут встретиться между собой в ⅛ финала. На этой стадии турнира не смогут сыграть друг с другом команды из одной страны.

Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов-2023/2024 пройдут уже в новом, 2024 году: игры назначены на 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные встречи запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.