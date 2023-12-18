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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Огонь в ЛЧ и шанс для российских футболистов. Главные интриги после жеребьёвок еврокубков

Сколько грандов вылетит уже в первом раунде плей-офф?

ПСЖ
Реал Сосьедад
Барселона
Наполи
Интер
Атлетико
Карабах
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В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка первых раундов плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В главном еврокубке команды узнали соперников по ⅛ финала, а в ЛЕ и ЛК — по стыковым встречам. А какие пары получились самыми любопытными?

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В первом раунде плей-офф ЛЧ, как правило, не все пары получаются интригующими. Часто в ⅛ финала оказываются команды, для которых этот этап — потолок. Например, в противостояниях «Манчестер Сити» — «Копенгаген», «Бавария» — «Лацио», «Реал» — «РБ Лейпциг» и «Порту» — «Арсенал» победитель известен с огромной долей вероятности, а пара ПСВ — «Боруссия» Дортмунд просто не самая привлекательная для массового зрителя. Однако есть несколько любопытных пересечений, одно из которых особенно привлечёт российских болельщиков.

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

Интересная пара, в которой сыграет российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян. «ПСЖ» вышел из «группы смерти» со второго места, а вот баски финишировали на первой строчке, опередив «Интер». Несмотря на то что парижане — более статусный и звёздный клуб, в этой паре ничего не решено. Во-первых, «ПСЖ» часто вылетает ещё в первом раунде плей-офф. Команда никак не может добраться до трофея при огромных тратах. Во-вторых, соперники Парижа ещё на групповом этапе показали, что его не стоит бояться. «ПСЖ» не любит, когда против него используют активный прессинг. А «Сосьедад» — одна из самых классно прессингующих команд Европы. Да и ответный матч баски сыграют в Испании. В общем, пара, в которой шансы есть у обеих команд. Интересно, Захарян отметится результативными действиями?

«Наполи» — «Барселона»

Ещё одна классная вывеска. Встреча действующих чемпионов Италии и Испании. Хотя и «Наполи», и «Барселона» находятся не в лучших кондициях. Неаполитанцы занимают шестое место в таблице Серии А, уже сменив тренера по ходу сезона. «Барса» располагается на третьей строчке в Примере, отставая от лидирующего «Реала» на семь очков. Но именно в таких парах, как правило, получаются самые весёлые матчи. Интересен и сюжет, связанный с Хвичей Кварацхелией. Вингер «Наполи» мечтает играть за «Реал», а в нынешнем розыгрыше ЛЧ уже встречался с мадридцами. Впереди — матч с «Барселоной», за которую болеет большая часть его семьи. В последний раз «Наполи» встречался с «Барсой» в плей-офф Лиги Европы в 2022 году. Тогда сильнее оказались каталонцы. Кто возьмёт верх в этот раз?

«Интер» — «Атлетико»

Вероятно, самая крутая и статусная пара в ⅛ финала. Финалист прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов встретится с мощной командой Диего Симеоне. Кстати, именно сюжет с аргентинцем — самый любопытный в противостоянии. Симеоне — легенда обоих клубов. Тёплый приём на «Джузеппе Меацца» ему обеспечен. Но вот сам «Интер» вряд ли отдаст лёгкую победу «Атлетико». В последний раз мадридцы играли в финале ЛЧ в 2016-м. Получится у «матрасников» пройти этот путь снова?

ЛИГА ЕВРОПЫ

«Фейеноорд» — «Рома»

Ремейк финала Лиги конференций 2022 года. Тогда победу с минимальным счётом одержала «Рома». На этот раз римляне заняли второе место в группе Лиги Европы, а «Фейеноорд» спустился из ЛЧ. Голландцы показывают классный футбол, который, правда, не всегда даёт результат. «Рома» также не блещет в Серии А, занимая всего лишь седьмое место. Но Лига Европы — шанс для клубов порадовать болельщиков.

«Милан» — «Ренн»

«Милан» занял третье место в группе Лиги чемпионов и отправился в стыки Лиги Европы. Соперником команды Стефано Пиоли станет «Ренн». Французы занимают 13-е место в таблице Лиги 1, однако у команды достаточно крепкий состав. «Ренну» по силам создать проблемы «Милану». Тем более в нынешнем сезоне «россонери» не всегда стабильны.

«Брага» — «Карабах»

Будущие матчи этих команд интересны российским болельщикам прежде всего игрой голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва. Вратарь классно помог азербайджанцам на групповом этапе, а теперь есть возможность пройти дальше. «Брага» — одна из топовых португальских команд, так что будет непросто. Пожелаем удачи Андрею!

«Шахтёр» — «Марсель»

Ещё одна классная пара в 1/16 финала. Оба клуба — частые участники плей-офф еврокубков. Но теперь одна из команд вылетит уже после первого раунда. «Марсель» выдал два самых ярких матча группового этапа Лиги Европы с «Аяксом» — 3:3 и 4:3. А «Шахтёр» лишь в 6-м туре лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Получится ли у команд показать яркий футбол в очных встречах?

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

«Аякс» — «Будё-Глимт»

Классная вывеска для Лиги конференций. «Аякс» в нынешнем сезоне серьёзно буксует: на одном из отрезков амстердамцы вовсе занимали последнее место в чемпионате Нидерландов. Но в итоге команда финишировала третьей в группе ЛЕ, а в национальной лиге поднялась на пятую строчку. «Будё-Глимт» — сильнейший клуб Норвегии. Есть амбиции пройти дальше в Лиге конференций. Интереса добавляет то, что за «Будё» выступает российский голкипер Никита Хайкин. Получится у нашего вратаря помочь норвежцам пройти гранд европейского футбола?

«Юнион» — «Айнтрахт»

Ещё одна неплохая вывеска для плей-офф Лиги конференций. «Айнтрахт», к слову, недавно разнёс «Баварию» в Бундеслиге. А в ЛК клуб из Франкфурта занял в группе второе место. «Юнион» же финишировал третьим в Лиге Европы и попал в плей-офф турнира рангом ниже. Кто окажется сильнее в паре?

«Бетис» — «Динамо» Загреб

Хорватский клуб — постоянный участник еврокубков. Да и «Бетис» в последние годы всё чаще заглядывает в европейские турниры. Солидная пара даже по меркам плей-офф Лиги Европы. Но клубы встретились в стыковом раунде Лиги конференций. «Бетис» — небольшой фаворит, но у Загреба есть неплохие шансы пройти дальше.

Никита Паглазов

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