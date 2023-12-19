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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Глеб назвал четырёх фаворитов Лиги чемпионов

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Александр Глеб считает, что мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», английский «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» являются фаворитами Лиги чемпионов.

Реал
Бавария
Манчестер Сити
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Источник: AFP 2023

«Я фаворитами всегда считал “Сити”, “Баварию” и “Арсенал”. Они очень классно играют в чемпионате, но в еврокубках что-то не очень впечатляют. Ну, “Реал” тоже. Короче, “Реал”, “Бавария”, “Сити” и “Арсенал” являются для меня фаворитами.

Но дальше походу «Арсенал» может себя проявить и набрать обороты. Хотя, честно говоря, сюрпризы может любая команда преподнести. В еврокубках ровно играют, даже в паре «Арсенал»— «Порту» «Арсенал» не фаворит«, — приводит слова Глеба “ВсёПроСпорт”.

Матчи ⅛ финала Лиги чемпионов запланированы на игровые дни 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

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