Александр Глеб назвал четырёх фаворитов Лиги чемпионов

«Я фаворитами всегда считал “Сити”, “Баварию” и “Арсенал”. Они очень классно играют в чемпионате, но в еврокубках что-то не очень впечатляют. Ну, “Реал” тоже. Короче, “Реал”, “Бавария”, “Сити” и “Арсенал” являются для меня фаворитами.
Но дальше походу «Арсенал» может себя проявить и набрать обороты. Хотя, честно говоря, сюрпризы может любая команда преподнести. В еврокубках ровно играют, даже в паре «Арсенал»— «Порту» «Арсенал» не фаворит«, — приводит слова Глеба “ВсёПроСпорт”.
Матчи ⅛ финала Лиги чемпионов запланированы на игровые дни 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.