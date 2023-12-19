Александр Глеб назвал четырёх фаворитов Лиги чемпионов

«Я фаворитами всегда считал “Сити”, “Баварию” и “Арсенал”. Они очень классно играют в чемпионате, но в еврокубках что-то не очень впечатляют. Ну, “Реал” тоже. Короче, “Реал”, “Бавария”, “Сити” и “Арсенал” являются для меня фаворитами.

Но дальше походу «Арсенал» может себя проявить и набрать обороты. Хотя, честно говоря, сюрпризы может любая команда преподнести. В еврокубках ровно играют, даже в паре «Арсенал»— «Порту» «Арсенал» не фаворит«, — приводит слова Глеба “ВсёПроСпорт”.