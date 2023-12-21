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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Суперлиге — быть! Рассказываем, как будет устроен новый европейский турнир

Руководители проекта уже представили формат.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт Суперлиги

В европейском футболе всё же будет революция: сегодня Европейский суд постановил, что правила УЕФА, запрещающие создание такого соревнования, как Суперлига, противоречат законодательству ЕС.

«Суд отмечает, что организация межклубных футбольных соревнований и использование прав СМИ совершенно очевидно являются экономической деятельностью, — говорится в заявлении суда. — Поэтому ФИФА и УЕФА должны соблюдать правила соревнований и уважать свободу действий, даже несмотря на то, что экономическое развитие спорта имеет определённые специфические характеристики».

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Далее, Суд постановляет, что в тех случаях, когда предприятие, занимающее доминирующее положение, обладает полномочиями определять условия, при которых потенциально конкурирующие предприятия могут получить доступ к рынку, эти полномочия должны, учитывая риск конфликта интересов, подчиняться критериям, которые подходят для обеспечения того, чтобы они были прозрачными, объективными, недискриминационными и соразмерными. Однако полномочия ФИФА и УЕФА не подпадают под действие каких-либо подобных критериев. Таким образом, ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением.

Источник: UEFA

Главные трофеи клубных турниров УЕФА

Это не означает, что такое соревнование, как Суперлига, обязательно должно быть одобрено. Суд, поскольку его в целом спросили о правилах ФИФА и УЕФА, в своём решении не выносит приговора по этому конкретному проекту.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта могут праздновать победу: ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» получат минимум € 1 млрд, если Суперлига запустится. Иронично, что именно глава «Реала», по сути, поможет «Барсе» справиться с её финансовыми трудностями.

Суперлига празднует свободу футбола. УЕФА уверен, что солидарность клубов окажется сильнее

A22, компания, управляющая проектом Суперлиги, заявила, что монополия УЕФА закончилась и футбол стал свободным.

«Мы выиграли право соревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и ​​могут сами определять своё будущее», — прокомментировал решение Суда ЕС генеральный директор Бернд Райхарт.

Источник: Reuters

УЕФА также оперативно отреагировал на произошедшее:

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«УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня Европейским судом по правам человека по делу Европейской Суперлиги. Это решение не означает одобрения или валидации так называемой “Суперлиги”; оно скорее подчеркивает ранее существовавший недостаток в рамках системы предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранён в июне 2022 года. УЕФА уверен в надёжности своих новых правил и, в частности, в том, что они соответствуют всем европейским законам и нормативным актам.

УЕФА остаётся решительным в своём стремлении поддерживать европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она продолжит служить более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель коллективно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнёрами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны объявили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы распада европейскими и национальными законами».

А22 уже представила проект Суперлиги. Это будет не закрытый турнир, а меритократический

Через несколько часов после объявления о решении суда на официальном YouTube-канале А22 состоялась презентация нового проекта Суперлиги.

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«Новое предложение — результат интенсивных и обширных диалогов с клубами, футболистами и руководителями, которые мы вели на протяжении последних 18 месяцев, — заявил Райхарт, который и проводил презентацию. — Мы установили, что нынешние еврокубки не привлекают большого внимания болельщиков. Пик интереса приходится только на весну, а молодое поколение и вовсе не смотрит матчи. Мы убеждены, что европейскому футболу нужен свежий взгляд.

В нашем обсуждении с клубами мы выявили две вещи. Первое: команды могут невероятно выступать на европейском уровне, но в то же время могут не попасть в тот же турнир в следующем году. Это нечестно и не соотносится c принципами спортивных заслуг. Второе: клубы не могут брать на себя обязательства перед игроками, инфраструктурой, потому что они не могут полагаться на доходы из Европы. Из-за этого они не могут в равной степени соревноваться, потому что экономический разрыв между клубами огромен».

Источник: Reuters

Руководитель А22 подчеркнул, что формат основан на принципах, которые они публиковали ранее:

  • открытый чемпионат с несколькими дивизионами. Никаких постоянных членов: клубы ежегодно вылетают в дивизион ниже или поднимаются в дивизион выше. Квалификация открытая, основанная на результатах в национальных чемпионатах, которые являются основой основ;
  • строгое соблюдение финансовой устойчивости. Расходы должны основываться только на генерируемых ресурсах, а тратить можно только фиксированный процент с ежегодных доходов;
  • здоровье игроков — важнейший аспект развития. Количество игровых дней в еврокубках не может превышать число, которое предусмотрено нынешними календарями;
  • структура управления должна полностью опираться на законодательство ЕС (своего рода камень в сторону УЕФА и закона о конкуренции), а все законы должны соблюдаться;
  • цифровизация, комфорт для болельщиков, солидарность. Ну и, конечно, Суперлига — лучшее футбольное соревнование в мире.

Итак, формат!

64 клуба поделят на три лиги — Star, Gold и Blue. Соревнования будут проходить в две стадии: Этап Лиг (с сентября по апрель) и Этап Плей-офф.

Лига Star — 16 команд, 2 группы по 8 команд;
Лига Gold — 16 команд, 2 группы по 8 команд;
Лига Blue — 32 клуба, 4 группы.

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На Этапе Лиг команды будут играть в рамках своих лиг по два матча — дома и на выезде. Всего 14 игр. Лучшие четыре команды из каждой группы Лиг Star и Gold выйдут в плей-офф, из Blue туда попадут по два лучших клуба из каждой группы (всего восемь команд).

Плей-офф начнётся сразу с ¼ финала, команды в каждой лиге проведут по матчу дома и на выезде, а финал пройдёт на нейтральном поле. Каждая команда, победившая в финале своей лиги, становится чемпионом.

После каждого сезона будет происходить повышение и понижение: две команды, которые займут последние места в своих группах в Лиге Star, попадут в Лигу Gold. Оттуда, в свою очередь, в Лигу Star поднимутся два клуба, занявших первые места в своих группах.

Из Лиги Gold вылетят худшие команды групп — вместо них туда поднимутся финалисты Лиги Blue. А вот из Лиги Blue по итогам сезона выбывают сразу 20 худших клубов — их заменяют лучшие команды национальных чемпионатов.

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«Такой формат повысит интерес к матчам не только весной, но и на протяжении всего года, — сказал Райхарт. — Система еврокубка с 40 матчами значит, что каждая игра важна. Кроме того, клубы, которые почти никогда не играли друг против друга, смогут встретиться на европейской арене. В то же время между лигами есть система повышения и понижения, что создаст сильные связи с национальными лигами. Мы считаем, что это предложение может позволить нам достичь амбициозных целей».

Также А22 обещает, что показ футбола будет бесплатным: стримить матчи будут на платформе Unify, владеть которой будут сами клубы (а финансовую и технологическую поддержку оказывать инвесторы). И самое важное: 100% доходов Суперлиги будут распределяться между участвующими клубами ежегодно.

Турнир планируют запустить с сезона-2025/2026.

Автор: Полина Куимова

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