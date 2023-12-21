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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин высказался о решении суда по Суперлиге и УЕФА

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА.

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Источник: Чемпионат.com

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Я не могу сказать, за Суперлигу я или нет. И вы не можете. Потому, что Суперлиги нет. Нет как проекта, который можно было бы обсудить.

Решение суда означает, по существу, только то, что УЕФА вместе со старшей подружкой ФИФой не могут заблокировать такой проект. Это, безусловно, победа Флорентино Переса сотоварищи, потому что и вправду означает преодоление, частичное, но существенное, монополии ФИФА/УЕФА. Но это вовсе не главная проблема, точнее, не главный вопрос в наше время.

А главный — перегруз календаря. Суперлига не может появиться вдобавок к имеющимся турнирам. Только вместо. И присоединятся к ней многие из сейчас декларировавших отказ клубов, если Суперлига будет настолько привлекательна, что вытеснит или еврокубки, или национальные чемпионаты.

Вот на самом деле насущная проблема, которую лишь усугубляет ФИФА, создавая, в частности, клубный чемпионат мира и раздувая число участников. Решение именно этой проблемы, общей для ведущих клубов, привлечёт на сторону “решалы” большинство.

Так что пока это политическая победа. И это мне нравится, потому что она подразумевает важнейшее: Суперлига возможна, лишь если она предложит конкурентный привлекательный проект. А затем и продукт.

Вот что начинается по сегодняшнему решению суда — конкуренция турниров. Причём проигравший турнир умрёт», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.

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