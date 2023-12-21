Российский клуб подаст заявку на участие в Суперлиге

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Нижний Новгород» подаст заявку на участие в Суперлиге, заявил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

В четверг Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги.

Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом. После вынесения вердикта о своей приверженности позиции УЕФА заявила Немецкая футбольная лига (DFL) и Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), а правительство Великобритании сообщило, что запретит клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) участвовать в подобных соревнованиях.

«Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют. Придем не с пустыми руками. Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае — головой и ногами. Поэтому до начала работы Лиги (2025 год) будем стараться профессионально расти, добиваться отличных результатов в спорте и в зрелищности. Уверен, что наши футболисты именно такое желание загадают себе на Новый год. Ну еще, чтобы все были здоровы», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира.

Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. 10 октября в УЕФА заявили РИА Новости, что вопрос был снят с повестки дня, так как «не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть».