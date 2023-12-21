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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер», «Реал Сосьедад» и «Аталанта» объявили об отказе от участия в Суперлиге

Еще пять клубов объявили, что отказываются от участия в Суперлиге.

Реал Сосьедад
Аталанта
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Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

УЕФА поддержали «Интер», «Реал Сосьедад», «Аталанта», «Фейеноорд» и «Копенгаген».

Ранее об отказе от участия в Суперлиге сообщили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья». Позже с аналогичными заявлениями выступили «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», «Рома» и «Монако».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

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