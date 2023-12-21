«Интер», «Реал Сосьедад» и «Аталанта» объявили об отказе от участия в Суперлиге

Ранее об отказе от участия в Суперлиге сообщили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья». Позже с аналогичными заявлениями выступили «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», «Рома» и «Монако».