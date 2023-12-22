УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

В сборную включены по два игрока из английского «Арсенала», немецкой дортмундской «Боруссии» и испанского «Реала Сосьедад». Также в команду вошли по одному игроку из «Баварии», «Порту», «Барселоны», «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».

Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024:

Голкипер — Грегор Кобель («Боруссия» Д).

Защитники — Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Айен Муньос («Реал Сосьедад»).

Полузащитники — Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал» М), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Вендерсон Галено («Порту»).

Нападающие — Харри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

Напомним, с сезона-2024/2025 у Лиги чемпионов меняется формат. Главное заключается в отказе от группового этапа турнира в его нынешней форме. Со следующего сезона в Лиге чемпионов будет швейцарская система и увеличение количества команд с 32 до 36.

36 команд сформируют единую таблицу, каждая сыграет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде).