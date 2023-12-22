Футбольная Суперлига: за первый день от вступления отказались 17 клубов топ-5 лиг

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Заявления в поддержку УЕФА опубликовали следующие клубы:

Англия (АПЛ): «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити».

Испания (Ла Лига): «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Вильярреал».

Италия (Серия А): «Интер», «Аталанта», «Рома».

Германия (Бундеслига): «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер».

Франция (Лига 1): «ПСЖ», «Монако».

Кроме того, Суперлигу в той или иной степени не поддержала ни одна из топ-5 лиг Европы (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1). Стоит отметить, что единственным клубом, который высказался в положительном ключе в адрес Суперлиги в первый день стал итальянский «Наполи».

Напомним, изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.