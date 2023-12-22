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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Футбольная Суперлига: за первый день от вступления отказались 17 клубов топ-5 лиг

К концу первого дня уже 17 европейских клубов из топ-5 лиг публично отказались от участия в Европейской Суперлиге, поддержав УЕФА после решения Европейского суда, который признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Севилья
Валенсия
Атлетико
Реал Сосьедад
Вильярреал
Интер
Аталанта
Рома
Бавария
Боруссия Д
Байер
ПСЖ
Монако
Наполи
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Источник: Соцсети

Заявления в поддержку УЕФА опубликовали следующие клубы:

Англия (АПЛ): «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити».

Испания (Ла Лига): «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Вильярреал».

Италия (Серия А): «Интер», «Аталанта», «Рома».

Германия (Бундеслига): «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер».

Франция (Лига 1): «ПСЖ», «Монако».

Кроме того, Суперлигу в той или иной степени не поддержала ни одна из топ-5 лиг Европы (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1). Стоит отметить, что единственным клубом, который высказался в положительном ключе в адрес Суперлиги в первый день стал итальянский «Наполи».

Напомним, изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

В Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.

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