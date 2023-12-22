Кто из клубов «за» и «против» Суперлиги? Реакция Европы на проект почти однозначна

Вы наверняка уже слышали, что Европейский суд постановил по поводу Суперлиги: правила УЕФА, запрещающие создание такого соревнования, противоречат законодательству ЕС. Когда все ждали, что решение хотя бы просто отложат, а тут взорвалось такое — пошла реакция. Компания А22, занимающаяся проектом Суперлиги, тут же выкатила проект соревнования. Конечно, сразу о перспективах лиги заговорили президент «Реала» Флорентино Перес и гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт. А как отреагировали на решение суда клубы Европы?

Кто «за» вступление в Суперлигу?

Два клуба-вдохновителя турнира — «Реал» и «Барселона». Они остались даже после провала запуска Суперлиги в 2021 году. Двух испанских грандов постоянно критиковали: как руководство испанского футбола, так и президент УЕФА Александр Чеферин. А теперь «Реал» и «Барса» празднуют возможность продвигать идею турнира.

«После сегодняшнего решения суда напрашиваются два вывода, имеющие большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. А во-вторых, с сегодняшнего дня все клубы будут сами распоряжаться своей судьбой». Флорентино Перес президент «Реала»

Высказался и главный тренер команды Карло Анчелотти: «Думаю, это было важное решение для всего футбола. Я вижу, что есть клубы, которые не так уверены в этой идеи. Но теперь, когда не будет монополии, управляющей нашим миром, всё получится позитивно. Международный календарь, который нас беспокоит, может стать лучше для клубов и игроков. Время покажет, как будет лучше».

Кто поддержал «Реал» и «Барсу»? Публично пока это сделал лишь один клуб — «Наполи». Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис сообщил, что в скором времени состоится встреча с бизнесменами: «Я общался с Флорентино Пересом — мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старые люди, у которых нет видения», — сказал 74-летний босс «Наполи».

Официально в поддержку Суперлиги не высказался никто. Но испанский Mundo Deportivo сообщал, что несколько клубов дали предварительное согласие на участие в турнире. В список журналистов вошли: португальские «Бенфика» и «Порту» (отказались после публикации материала Mundo Deportivo), французские «Марсель» и «Лион» (отказались после публикации материала Mundo Deportivo), голландские ПСВ и «Фейеноорд» (отказались после публикации материала Mundo Deportivo), турецкие «Галатасарай», «Фенербахче» (отказались оба после публикации материала Mundo Deportivo) и «Бешикташ», сербская «Црвена Звезда», бельгийский «Андерлехт» и ряд итальянских команд.

Также есть один российский клуб, заявивший о желании присоединиться к Суперлиге. Это «Пари Нижний Новгород». Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов заявил, что никакой иронии в этом нет: «Мы говорим серьёзно. Понятно, что это многих улыбает, потому что “Пари НН” воспринимают как взрослеющую команду. Но мы же рано или поздно повзрослеем, и это вполне может произойти совсем‑совсем скоро. Мы объективно оцениваем свои возможности, шансы и перспективы. Поэтому будем добиваться, чтобы нас и в Суперлиге заметили. Насколько я понимаю, Суперлига будет запускаться в 2025 году. Поэтому ориентир для нас — 2025 год».

Кто против вступления в Суперлигу?

А вот здесь высказались множество команд, топ-лиги и даже государства. АПЛ, Серия А, Лига 1, Бундеслига и Примера — все выступают против. Особенно резко высказался глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас: «Вы не будете смотреть Суперлигу, я готов поспорить на 100 ужинов, что её не будет. И на 1000 ужинов, что не будет бесплатных трансляций её матчей». А Reuters сообщает, что английским клубам грозит вычет 30 очков, если они попытаются вступить в Европейскую Суперлигу. Кроме того, команды ждёт штраф в размере € 29 млн, а правительства Великобритании, Франции и Италии собираются создать законодательство, которое не позволит ни одному из их клубов вступить в Суперлигу.

С заявлениями выступила большая бригада топ-клубов. В «Атлетико», например, сообщили, что УЕФА — не монополист, а европейское футбольное сообщество против идеи Суперлиги (за исключением «Реала» и «Барсы»). Исключила возможность войти в новый турнир и «Севилья». «Заслужите это на поле», — краткое послание в соцсетях клуба. Не было сомнений, что и немецкие гранды снова выскажутся против. Они не участвовали и в первой попытке запуска Суперлиги. Всё же в Германии большую роль в жизни клубов играют болельщики. «Мы поддерживаем европейские клубные соревнования под эгидой УЕФА. Итак, ещё раз совершенно ясно: дверь в Суперлигу для “Баварии” остаётся закрытой», — отметил генеральный директор клуба и вице-председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Ян-Кристиан Дрезен.

Французские «ПСЖ» и «Монако» также выступили с публичными заявлениями. Неудивительно, ведь парижане и в первый раз отказались от идеи Суперлиги. Тогда босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи укрепил свои позиции в отношениях с УЕФА. И не собирается менять мнение сейчас. «Пари Сен-Жермен» полностью отвергает любые планы по созданию Суперлиги", — заявил президент парижан.

В Италии пока никаких сообщений не поступало от «Ювентуса», являвшегося одним из вдохновителей первого запуска турнира. Однако против высказались, например, «Интер», «Аталанта» и «Рома». «Миланский футбольный клуб “Интернационале” подтверждает свою позицию — будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями клубов через Ассоциацию европейских клубов (ECA) в партнёрстве с УЕФА и ФИФА», — говорится в сообщении на сайте «Интера». А «Рома» назвала Суперлигу «атакой на ценности европейского футбола».

А громче всех против выступали английские команды. Им досталось сильнее всех при первом запуске Суперлиги, после чего «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» отказались от идеи участия в турнире. Сейчас клубы подтвердили это решение. Интересно, что в заявлении каждого клуба присутствует фраза «наша позиция не изменилась». А главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери выдал красивую цитату про последние новости: «Не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что моя Суперлига — это английская Премьер-лига. Также я хочу выступать в Европе вместе с “Астон Виллой”.

Итак, давайте подведём промежуточный итог. Клубы, высказавшиеся против Суперлиги:

Англия: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал»;

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал»; Испания: «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Вильярреал»;

«Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Вильярреал»; Италия: «Интер», «Аталанта», «Рома»;

«Интер», «Аталанта», «Рома»; Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер».

«Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер». Франция: «ПСЖ», «Монако», «Лион»;

«ПСЖ», «Монако», «Лион»; Португалия: «Порту»;

«Порту»; Шотландия: «Селтик»;

«Селтик»; Турция: «Фенербахче», «Галатасарай»;

«Фенербахче», «Галатасарай»; Нидерланды: «Фейеноорд»;

«Фейеноорд»; Дания: «Копенгаген»;

«Копенгаген»; Австрия: «РБ Зальцбург».

Руководству Суперлиги предстоит огромная работа, чтобы переубедить клубы и привлечь их в турнир. Пока что УЕФА одерживает вторую победу над идеей нового соревнования.