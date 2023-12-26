Стали известны места казахстанских клубов в рейтинге УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг лучших клубов Европы в сезоне-2023/24, сообщают Vesti.kz.
Возглавляет список действующий победитель Лиги чемпионов — английский «Манчестер Сити». Следом за ним расположились мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».
Среди казахстанских клубов лучшей является «Астана», занимающая 130-е место. «Тобол», вылетевший из Лиги конференций в раунде плей-офф расположился на 179-й позиции. «Ордабасы», который дошел до второго квалификационного раунда ЛК, оказался на 309-й строчке.
Клубный рейтинг УЕФА:
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 141.000 очков (21.000)
2. «Бавария» (Германия) — 136.000 (20.000)
3. «Реал» Мадрид (Испания) — 123.000 (21.000)
4. ПСЖ (Франция) — 108.000 (15.000)
5. «Ливерпуль» (Англия) — 107.000 (13.000)
6. «Интер» (Италия) — 99.000 (18.000)
7. «РБ Лейпциг» (Германия) — 96.000 (17.000)
8. «Челси» (Англия) — 96.000 (-)
9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 92.000 (7.000)
10. «Рома» (Италия) — 91.000 (11.000),
…130. «Астана» — 11.000 (3.000)
179. «Тобол» — 7.500 (2.500)
203. «Кайрат» — 7.000 (-)
309. «Ордабасы» — 4.000 (1.500)
362. «Шахтер» — 2.500 (-)
373. «Актобе» — 2.000 (2.000)
374. «Кызылжар» — 2.000 (-)
375. «Кайсар» — 1.500 (-)
* — в скобках указаны количество набранных очков в сезоне 2023/24.