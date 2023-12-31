Каррера назвал свое новогоднее пожелание всему российскому футболу
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил свое новогоднее пожелание всему российскому футболу.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил свое новогоднее пожелание всему российскому футболу.
«Что бы пожелал российскому футболу в следующем году? Пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках!», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Напомним, российские клубы и сборные находятся под санкциями из-за конфликта на Украине.