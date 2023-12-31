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15:17 (мск), источник: Sport24

Каррера назвал свое новогоднее пожелание всему российскому футболу

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил свое новогоднее пожелание всему российскому футболу.

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Источник: Sport24

«Что бы пожелал российскому футболу в следующем году? Пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках!», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Напомним, российские клубы и сборные находятся под санкциями из-за конфликта на Украине.

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