В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена
Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» выставлен на торги: стартовая цена — 1,6 миллиарда тенге, сообщают Vesti.kz.
Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» выставлен на торги: стартовая цена — 1,6 миллиарда тенге, сообщают Vesti.kz.
По информации Zakon.kz, тендер по передаче в доверительное управление на 5 лет с правом выкупа клуба состоится 23 января. Первоначальный взнос — 252 миллионов тенге. Отмечается, что приобрести клуб, по условиям тендера, возможно, даже если покупатель будет всего один.
В минувшем сезоне «Кайсар» занял шестое место в КПЛ. Клуб находится на балансе коммунального государственного учреждения «Управление экономики и финансов Кызылординской области».
«Продавать футбольные клубы — это нормальное явление, и в мире часто это происходит. Что касается Казахстана, то мы делаем первые шаги в этом деле. Нужно отдавать подобные объекты в конкурентоспособную среду. Социальные проекты, такие, как футбольные клубы, не приносят прибыли у нас. В Европе, например, приносят прибыль, так как там билеты продают по соответствующим ценам. У нас же на этот год цены еще не утвердили, но в 2023 году взрослый билет на футбол в Кызылорде стоил 500 тенге, детский — 200 тенге. А бюджет “Кайсара” — 1,2 млрд тенге. Поэтому пока нет самоокупаемости или какой -то прибыли», — сказал директор «Кайсара» Садык Мустафаев.
Добавим, что в 2020 году долю «Кайсара» на таких же условиях продавали в 2020 году. Тогда передаваемая процентная доля была оценена в 51 процент. Стартовая цена была 104 миллиона 223 тысяч тенге, а гарантийный взнос был чуть более 15 миллионов тенге.