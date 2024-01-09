В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена

По информации Zakon.kz, тендер по передаче в доверительное управление на 5 лет с правом выкупа клуба состоится 23 января. Первоначальный взнос — 252 миллионов тенге. Отмечается, что приобрести клуб, по условиям тендера, возможно, даже если покупатель будет всего один.

«Продавать футбольные клубы — это нормальное явление, и в мире часто это происходит. Что касается Казахстана, то мы делаем первые шаги в этом деле. Нужно отдавать подобные объекты в конкурентоспособную среду. Социальные проекты, такие, как футбольные клубы, не приносят прибыли у нас. В Европе, например, приносят прибыль, так как там билеты продают по соответствующим ценам. У нас же на этот год цены еще не утвердили, но в 2023 году взрослый билет на футбол в Кызылорде стоил 500 тенге, детский — 200 тенге. А бюджет “Кайсара” — 1,2 млрд тенге. Поэтому пока нет самоокупаемости или какой -то прибыли», — сказал директор «Кайсара» Садык Мустафаев.