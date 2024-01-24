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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов нынешнего сезона. Итальянский специалист также выразил восхищение игрой бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

Манчестер Сити
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Источник: Чемпионат.com

«Если говорить о фаворитах, то их два. Конечно, это “Манчестер Сити” и “Реал”. У “горожан” вернулся лидер, Кевин де Брёйне. Это тот футболист, который всегда делает разницу.

Почему я выделяю именно бельгийца? Холанд существенно влияет на «Сити» потому, так как исправно забивает голы. Но де Брёйне — тот игрок, который может в самый непростой момент придумать что-то экстраординарное и найти выйти из сложной ситуации", — приводит слова Капелло Marca.

Напомним, в ⅛ финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном», а «Реал» сразится с «Лейпцигом». В прошлом сезоне именно «горожане» стали победителями турнира, обыграв в решающем матче «Интер» (1:0).

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