Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

«Если говорить о фаворитах, то их два. Конечно, это “Манчестер Сити” и “Реал”. У “горожан” вернулся лидер, Кевин де Брёйне. Это тот футболист, который всегда делает разницу.
Почему я выделяю именно бельгийца? Холанд существенно влияет на «Сити» потому, так как исправно забивает голы. Но де Брёйне — тот игрок, который может в самый непростой момент придумать что-то экстраординарное и найти выйти из сложной ситуации", — приводит слова Капелло Marca.
Напомним, в ⅛ финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном», а «Реал» сразится с «Лейпцигом». В прошлом сезоне именно «горожане» стали победителями турнира, обыграв в решающем матче «Интер» (1:0).