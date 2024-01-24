Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

«Если говорить о фаворитах, то их два. Конечно, это “Манчестер Сити” и “Реал”. У “горожан” вернулся лидер, Кевин де Брёйне. Это тот футболист, который всегда делает разницу.

Почему я выделяю именно бельгийца? Холанд существенно влияет на «Сити» потому, так как исправно забивает голы. Но де Брёйне — тот игрок, который может в самый непростой момент придумать что-то экстраординарное и найти выйти из сложной ситуации", — приводит слова Капелло Marca.