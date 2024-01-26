Лимит на убытки и зарплаты: как в европейском футболе следят за финансами клубов

В 2023 г. европейские клубы проиграли Саудовской Аравии битву за звездных игроков. На Ближний Восток за космическими зарплатами уехали многие топ-футболисты. Обеспечить такие же финансовые условия в Европе почти невозможно. Одна из причин — правила финансового Fair Play, внедренные в 2010 г. и модифицированные в 2022 г.

УЕФА обязывает клубы соблюдать баланс между доходами и расходами, а в национальных лигах предусмотрены дополнительные финансовые регламенты. В Английской премьер-лиге (АПЛ) с 2013 г. действуют Правила о прибыли и устойчивом развитии. В сезоне 2023/24 г. в их несоблюдении уличили «Эвертон», есть вопросы и к «Ноттингем Форесту». В Италии в 2023 г. наказали «Ювентус»: за финансовые махинации лига лишила туринский клуб 15 очков, а затем УЕФА на год отстранил его от еврокубков и выставил штраф в 10 млн евро.

Минус 16

За соблюдением финансовых ограничений следит и УЕФА (если клуб попал в еврокубки), и лиги. «Эвертон» c 2018 г. выступает лишь во внутренних турнирах, поэтому его дело рассматривает АПЛ.

Читайте также С «Эвертона» сняли 10 очков в чемпионате Англии за финансовые нарушения

Впервые клуб оштрафовали на 10 очков еще в ноябре. В январе The Guardian сообщила, что команду могут лишить еще как минимум 6 баллов — в последние годы «Эвертон» не вписывается в экономические требования АПЛ. По правилам лиги убытки клуба не должны превышать 106 млн фунтов за три сезона. Уложиться в эти рамки не так сложно, но в Ливерпуле затеяли строительство нового стадиона стоимостью 500 млн фунтов. Арену должны открыть в 2025 г., и ее возводят на кредитные средства. Проценты по долговым обязательствам оказались слишком велики — «Эвертон» превысил порог на 7,9 млн фунтов.

Правда, у клуба имеются и оправдательные аргументы: в 2022 г. сорвалась сделка с USM Holdings Алишера Усманова, который сотрудничал с клубом раньше. Но бизнесмен попал под санкции, поэтому «Эвертон» не смог подписать соглашение о продаже названия новой арены за 30 млн фунтов. Сейчас эти деньги спасли бы команду от угрозы вылета. Если же «Эвертон» лишат еще 6 очков, то он будет делить последнюю строчку с «Шеффилд Юнайтед».

«У УЕФА и АПЛ в целом похожие принципы финансового Fair Play, — объясняет “Ведомости. Спорту” аспирант Чикагского университета Игорь Карпов, изучавший в вузе экономику футбола. — Убытки не должны превышать определенную сумму, но не за конкретный сезон, а в рамках трехлетней отчетности. Хотя некоторые расходы можно списать, например, на стадион, женскую команду или молодежные структуры».

Разбирательство в отношении «Эвертона» началось вскоре после смены собственника. В 2023 г. американская инвестиционная компания 777 Partners заплатила за 94,1% акций клуба $685 млн. Возможно, новым владельцам удастся убедить лигу в том, что платежи по процентам за кредит на строительство арены не нужно учитывать при анализе финансовой отчетности. Вердикт огласят после 8 апреля. Если он не устроит руководство клуба, времени на апелляцию будет немного — до конца сезона останется несколько недель. Но даже в случае позитивного для «Эвертона» исхода разбирательства и риск лишиться очков наверняка скажутся на мотивации футболистов.

С похожей проблемой столкнулся и «Ноттингем Форест», которому, по данным британской прессы, также грозит наказание. Команда вернулась в АПЛ только в 2022 г., поэтому убыток не должен превышать 61 млн фунтов. Между тем клуб живет на широкую ногу: только за первый сезон в Премьер-лиге на трансферы потратили около 170 млн фунтов, а заработали чуть больше 4 млн. В текущем розыгрыше баланс пока лучше: 105 млн против 59 млн. За выход в АПЛ «Ноттингем Форест» заработал 160 млн, так что, скорее всего, клуб ушел в минус. Если команду оштрафуют на 6 очков, она, как и «Эвертон», опустится в зону вылета.

Лучше сами

История с «Ювентусом» тянется с осени 2022 г., когда руководству клуба предъявили обвинения в создании ложной финансовой отчетности на 50 млн евро. В доходы вписывали полную стоимость исходящих трансферов, а в расходах учитывали лишь первый взнос за новичка. При этом и в том и в другом случае сделки могли быть оформлены в рассрочку.

Схему вскрыли, «Ювентус» потерял 10 очков, финишировал на 7-м месте (хотя мог бы на 3-м), а летом получил бан от УЕФА — команде не позволили сыграть даже в Лиге конференций, куда она квалифицировалась по итогам сезона.

Большие клубы Италии регулярно попадают под подозрение, а разбирательства иногда приводят к серьезным последствиям. Тот же «Ювентус» на фоне коррупционного скандала в 2006 г. был отправлен в Серию B. Кроме того, в нулевых неудачный финансовый опыт нескольких итальянских команд во многом и подтолкнул УЕФА к введению строгих финансовых правил, чтобы обеспечить финансовую стабильность клубов.

«Один из самых скандальных примеров — это “Лацио” начала нулевых, — рассказывает Карпов. — Тогда владельцу (финансовая компания Cirio. — “Ведомости. Спорт”) надоело вкладываться в клуб. В 2001 г. “Лацио” купил испанца Гаиску Мендьету за 48 млн евро — огромные по тем временам деньги. Но собственник ушел, и команде стало очень плохо».

Главная претензия к финансовому Fair Play от УЕФА — избирательность наказания. «Челси» и ПСЖ регулярно обновляют рекорды по тратам, но словно остаются неуязвимыми для контролирующих органов.

«Фиктивность финансового Fair Play проявляется в его пренебрежении интересами бедных клубов, — говорит в интервью “Ведомости. Спорту” Алексей Кыласов, профессор кафедры менеджмента спорта и активного досуга РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Все инструменты контроля нацелены на соблюдение интересов богатых клубов, в особенности тех, которые переходят в богатое состояние из середняков».

Тем не менее сейчас идет разбирательство в отношении как минимум одного европейского гранда — «Манчестер Сити». Еще в феврале 2020 г. УЕФА отстранил команду Пепа Гвардиолы от еврокубков на два сезона, а заодно оштрафовал ее на 30 млн евро. Речь шла о махинациях 2013−2018 гг. «Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд и отстоял право выступать в Лиге чемпионов. Спустя три года дело УЕФА продолжила лига, которая выявила 115 нарушений, связанных с предоставлением необъективной информации о бюджете с 2009 по 2018 г. Daily Mail пишет, что сейчас идет опрос свидетелей, а вердикт вынесут только летом 2025 г.

«Основная претензия в том, что клуб подтасовал отчетность, — добавляет Карпов. — Суд с УЕФА “Манчестер Сити” выиграл, но тяжба с АПЛ будет тяжелее, потому что УЕФА предъявил в качестве улик только то, что было получено легальным путем. Некоторые документы и прослушки нельзя было использовать на процессе. А у АПЛ таких ограничений нет».

Карпов также напоминает, что финансовыми делами английских клубов заинтересовалось британское правительство. В 2021 г. член парламента и бывший министр спорта Трейси Крауч подготовила доклад об экономическом положении команд и пришла к неутешительным выводам: общая сумма потерь в английском футболе с начала века составила 3 млрд фунтов.

В частности, она обратила внимание на долю расходов на зарплаты: в Чемпионшипе они составляют 120% от клубных доходов, в Премьер-лиге — больше 70%. Крауч предложила создать правительственную комиссию, которая занималась бы контролем за финансовыми потоками клубов. О планах по формированию надзорного органа объявили в феврале 2023 г., но он пока не заработал.

По мнению Карпова, возросшая активность АПЛ, которая так быстро, но сурово наказала «Эвертон», — это ответ на внимание правительства. Вероятно, лига не хочет уступать контроль, поэтому стремится показать, что способна сама решать финансовые проблемы без посторонней помощи. «Манчестер Сити» по результатам текущего процесса грозит дисквалификация в Лиге чемпионов, что нанесет удар по репутации английского футбола. Так что АПЛ, вероятно, сознательно затягивает разбирательство. А наказать «Эвертон» или «Ноттингем Форест» можно просто и относительно безболезненно.

По новым правилам

В Испании тоже досконально изучают финансовые отчеты клубов, но в местном чемпионате работает другая схема.

«В Ла Лиге все сложнее, — рассказывает Карпов. — Если клуб не вписывается в бюджет, то ему не дадут что-то сделать. Ла Лига не позволяет подписывать новых игроков, потому что следит не только за расходами, но и за зарплатами, и для каждого клуба вводят конкретный лимит».

Читайте также «Барселона» загибается

Из-за нового потолка зарплат «Барселона» недавно столкнулась с очередными проблемами. В сентябре Ла Лига установила планку на уровне 270 млн евро, что на 379 млн меньше, чем было в сезоне 2022/23 г. Чтобы поднять лимит, нужно увеличить выручку. Для расчета потолка используется формула, которая учитывает доходы, расходы и ожидаемые кредитные платежи.

В России внутренних финансовых ограничений нет, только от УЕФА. В 2012 г. по бухгалтерии «Зенита» ударило подписание Халка и Акселя Витселя (60 млн евро за двоих), так что в 2014 г. УЕФА оштрафовал клуб на 12 млн евро, а заявка на Лигу чемпионов сократилась с 25 до 22 игроков.

Спустя год более суровое наказание досталось «Динамо», которое тратило на зарплаты гораздо больше допустимых 70% от расходов клуба. Команда стала четвертой в чемпионате, но в Лигу Европы ее не пустили. Однажды пострадал и «Рубин»: в 2014 г. УЕФА ограничился предупредительным штрафом в 6 млн евро, а в 2018 г. отстранил команду от еврокубков на два сезона.

Сейчас российские клубы могут не обращать внимания на финансовый Fair Play из-за отстранения от международных матчей. Впрочем, в случае допуска УЕФА изучит финансовую отчетность за предыдущие три года. Но стоит учесть, что в 2022 г. изменились и правила. Порог допустимых убытков за три сезона вырос с 30 млн до 60 млн, т. е. тратить можно больше. Правда, и структура расходов тоже меняется: на покупку новичков можно выделить не более 90% от дохода, в 2024 г. эта планка опустится до 80%, а с 2025 г. — до 70%.

В УЕФА уверены, что система работает и внешний контроль за рыночными механизмами ведет к оздоровлению футбольной экономики.

«Общая прибыль клубов в 2017 г. в размере 600 млн евро — выдающееся улучшение по сравнению с убытками в 1,5 млрд евро в 2011 г., когда он был введен. Это четко показывает, что финансовый Fair Play работает», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин в интервью пресс-службе организации осенью 2023 г.

На этом фоне суровые санкции против клубов уровня «Эвертона» можно назвать показательной акцией для остальных. Даже команды богатых инвесторов должны жить по средствам. Например, «Ньюкасл», принадлежащий Суверенному фонду Саудовской Аравии, по словам главного тренера Эдди Хоу, отказался от покупки новичков этой зимой из-за больших убытков по итогам сезона 2022/23 г. — 73 млн фунтов. Возможно, клубу даже придется продать кого-то из лидеров.